Lope de Vega - Fuenteovejuna, analisi

Lope de Vega - Fuenteovejuna

¿Por qué el rey perdonò el pueblo?

¿De donde deriva "Fuentovejuna"?

Los temas

Actualidad y valor

Paralelismo con los movimientos de movilizaciòn ciudadana

Fuenteovejuna es una obra teatral escrita por Lope de Vega y publicada en Madrid en 1619. Está ambientada en un pueblo andaluz en la época de los Reyes Católicos después de la muerte de Enrique IV y en ella se denuncian la tiranía y los abusos de un comendador ante los cuales el pueblo unido se levanta. Este tirano aprovechaba de todas las mujeres, aunque se encaprichó con Laurencia, una villana, y la vejó muchas veces.Ella lo rechazó y Frondoso, un joven, defendió a la campesina amenazando al déspota con una ballesta. Los dos enamorados decidieron casarse, y el comendador llegó el día de la boda con sus soldados y raptó a los novios. El pueblo, enfadado se reunió y Laurencia, que había conseguido escapar del tirano, incitó a la gente a una rebelión recriminando la pasividad de los hombres del pueblo. Entonces los ciudadanos mataron al dictador y quemaron el castillo. Sin embargo, llegó el rey que quería identificar el culpable y, cuando preguntó por ello, los ciudadanos respondieron “Fuenteovejuna”, aludiendo al pueblo entero y no a una persona en particular. Finalmente el rey perdonó el pueblo y estableció justicia.1. Quería conquistar el apoyo de los ciudadanos durante la guerra civil contra Juana.Los partidarios:• Juana de Beltraneja (legítima heredera)• Isabel de Castilla (hermana de Enrique)2. Los reyes católicos querían centralizar el poder, por tanto, no querían que los nobles abusaran de su autoridad.Lope se inspiró en la “Crónica de Rades”, un texto que relataba una revuelta popular en 1476, casi un siglo y medio antes de escribir el drama. Los villanos se conjugaron para matar al comendador, que les amargaba la vida.El legado más evidente desde el siglo XIV es la estructura de las 14 aldeas del municipio de Fuenteovejuna. Cuando el comendador empezó sus desmanes, la gente del pueblo intentó escaparse y se fundaron pequeños núcleos poblacionales que después se convertirán en aldeas.La palabra “Fuenteovejuna” parece un acertijo. Lope transformó Fuente Abejuna en Fuenteovejuna.En la obra se tratan distintos temas: el honor, la venganza, la rebelión popular, el amor y la monarquía.El mensaje esencial de la obra: el abuso de poder tiene su límite y las víctimas tienen derecho a defenderse.• la visión de la mujer es diferente porque ella es independiente y es el personaje que detona la rebelión; ella tiene un valor, una capacidad de levantar a un pueblo de hombres sumiso, cobarde, que no reacciona; la Laurencia de Fuenteovejuna está hecha de bondad, de amor a Frondoso y de heroísmo frente al comendador.• la violencia contra la mujer, que sufre el acoso del comendador;• la rebelión de un pueblo, que no se conforma con los abusos;• la pérdida del honor por parte de las mujeres y del pueblo que quieren restablecierlo a través del asesinato.En la plaza Cataluña en Barcelona, como en tantas otras plazas españolas y en muchos lugares del mundo, en 2011, algunos movimientos ciudadanos lucharon por la falta de libertad y expectativas, el respeto para las personas. Esto se conecta con el honor del que se habla en Fuenteovejuna porque este valor es la dignidad de las personas. No somos objeto de administración, somos sujetos de decisión.