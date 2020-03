De Vilanova, Arnaldo - biografia

Arnaldo de Vilanova (Valencia, 1240 - Genova, 1312 o 1313) fu medico e scrittore di opere religiose nel XIV secolo in Catalogna. Culturalmente molto vicino ai francescani spirituali, fu una figura influente nelle corti europee all'inizio del XIV secolo, consigliere del Re d'Aragona, del Papa e del Re di Sicilia. Subito dopo la sua morte, la sua personalità e i suoi studi gli hanno dato fama e vita da alchimista mago.a di Arnaldo de Villanova, ha detto che il catalano, ancora avvolto nell'oscurità. Le informazioni e i dati relativi alla sua vita sono piuttosto scarsi.Nacque intorno al 1240, nel villaggio di Villeneuve-lès-Maguelone o più probabilmente in un villaggio oggi incorporato nella città di Valencia, Vilanova del Grau. Intraprese gli studi classici ad Aix-en-Provence, poi si trasferì a Montpellier per studiare medicina. Terminò gli studi a Parigi, dove si laureò nel 1270.A Parigi ha avuto l'opportunità di seguire i corsi di Alberto il Grande, dalle cui opere è nato il suo interesse per l'alchimia.In seguito Arnold viaggiò molto per la formazione e il perfezionamento degli studi medici, visitando varie scuole e università italiane, tra cui quelle di Bologna, Firenze, Perugia e Roma. Poi studiò anche a Napoli e a Salerno, presso la famosa Scuola Medica Salernitana, dove fu scritto il "Regimen Sanitatis Salernitanum", il libro di testo medico più consultato del Medioevo di Arnold.Tornato in Francia, esercitò la professione di medico in vari luoghi, stabilendosi infine a Parigi, dove rimase per diversi anni. Lì incontrò Raimondo Lullo, un grande futuro alchimista, che divenne suo discepolo.