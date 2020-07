Cervantes, Miguel de - Don Quijote

Don Quijote

Importancia de la obra

Es una obra que se coloca en elque Cervantes escribe al principio con una intención específica:(por esto una parodia = imitación burlesca)que estaban tan en boga en su época a pesar de que se referían a la. Querría escribir acerca de esto una obra breve pero de hecho este propósito quedó muy pronto desbordado porque escribió una obra larguísima que se compone de dos partes.La obra se la puede considerar un, una obra global porque en esta obra caben el verso y la prosa, el género lírico, el género dramático, lo épico, las partes trágicas, partes cómicas, reflexiones filosóficas y procedimientos narrativos como los diálogos, los chiste. Entonces una obra completa en el sentido literario. Cuando Cervantes escribe la primera parte estamos en 1605. La obra se compone de, 3 viajes que Don Quijote hace:1.2.3.La primera parte tuvo un éxito extraordinario tanto que muy pronto se publicaron otras ediciones y además el éxito logrado en el extranjero llevó también a producir traducciones en muchas lenguas de la misma obra. Este éxito estímulo a un escritor,, a seguir escribiendo una segunda parte de la obra dejando entender ser el autor. Y por lo tanto se atribuye la paternidad de la obra. De hecho es un escritor apócrifo del cual cuando Cervantes se dará cuenta decidirá en 1605 escribir la segunda parte de la novela y es justo en esta parte donde ridiculizará al escritor apócrifo a través de diálogos de sus personajes.Cuando Cervantes escribe Don Quijote de La Mancha piensa en una obra con unaes decir considera un hombre como Don Quijote que representa el mundo ideal y por lo tanto en cierto sentido la realización de valores y de sentimientos que por desgracia no se cumple en la sociedad y por otro lado le contrapone otro tipo humano que es Sancho Panza que representa en cambio el mundo real y por lo tanto el. Así que Don Quijote es un soñador y Sancho Panza un glotón, un hombre rústico. Lo más interesante es que poco a poco Don Quijote participando en las hazañas de su servidor va adquiriendo sus características en el sentido de que se deja envolver por aquellos pensamientos y sentimientos y es así como asistimos a lo que se dice la. Don Quijote se inventa a sí mismo comoy para hacer esto tiene que dejarse acompañar de un escudero. Así que piensa en Sancho Panza y también en su caballo. Y como un caballero tiene que pensar en una mujer, se inventa a Dulcinea Del Toboso que de hecho es una campesina pero que él sueña ser una dama noble a la que él tiene que dedicar todas sus hazañas. El mismo Sancho Panza decide acompañarlo porque Don Quijote le ha prometido una isla (por esto representa el mundo real: el hombre que busca lo material) pero poco a poco gracias a Don Quijote que va luchando a favor de los débiles, de los oprimidos quiere solucionar agravios quiere proteger a las mujeres, quiere dedicarse al cultivo de los grandes valores (el heroísmo la generosidad, la magnanimidad). Sancho Panza no tiene nada que ver con esto pero poco a poco acercándose a su amo aprende de él importante que es este mundo de valores. Esta obra que al principio simplemente parece una obra que hace divertir de hecho tiene un significado profundo. Y esto lo dijeron pronto sobre todo los románticos. Es unatambién porque resume parte de la(las relaciones entre los españoles y los moriscos, referencias a las leyes contra los moriscos y los judíos). También incluye algunosporque cuando Cervantes introduce a Don Quijote dice "De tanto leer, se le secó el cerebro". Esta no a una creencia de la medicina de la época cuando se pensaba que si una persona dormía poco, se le secaba la humedad en el cerebro y por lo tanto esto originan una gran producción de imaginación y una consiguiente locura.El cambio que sufre Sancho Panza se ha en elque le ofrecen el gobierno de algunas tierras. Al principio él acepta pero luego con cierta dosis de sabiduría que ha adquirido gracias a Don Quijote, Sancho rechaza aquellas tierras pensando que hay valores más importantes, no acepta que lo ofendan, que se aprovechen de su poder para burlarse de él y por lo tanto ya no le importa el dinero(frase isla del mundo...)