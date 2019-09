Shakespeare, William – Vvita e teatro

Shakespeare - La vita e il teatro

nacque a Stratford on - Avon, un borgo vicino Londra,nel 1564. Dopo le scuole e il matrimonio si trasferì a Londra, dove entrò in contatto con ambienti teatrali e nobiliari. Tra il 1590 e il 1592 compose il suo primo dramma,; poi seguirono una serie di successi anche economici.Dal 1610 si ritirò nella cittadina natia dove condusse una vita tranquilla, quì morì nel 1616.La vita di Shakespeare può distinguersi in tre fasi principali.Lava dale fu una fase di sperimentazione; comprende: opere poetiche (), drammi storici (tra cui), commedie (come), tragedie ( in particolare).Lava dale durante questa fase maturò in Shakespeare una visione amara dell’esistenza. Fra le commedie va ricordata; fra le tragediee quattro capolavori:Lava dal. In questo periodo la visione del poeta si rasserenò e dominò il Romance, ovvero la commedia fiabesca o romanzesca; il capolavoro di questa fase fu Laè uno degli autori più popolari della tradizione occidentale. Egli ha trovato una straordinaria diffusione grazie al teatro; infatti il teatro dà immediata evidenza a un pensiero e a una visione del mondo, li materializza , sotto i nostri occhi e suscita in noi unCon Shakespeare il teatro è insieme rappresentazione e allegoria dell’esistenza: rappresentazione perché è imitazione della vita, la mette in scena; e allegoria perché collega i destini di un personaggio a problemi che riguardano il destino di ogni uomo e quindi hanno un valore universale.I caratteri fondamentali della produzione di Shakespeare sono due: il primo è il realismo, il realismo di Shakespeare è un modo di cogliere il mondo nella sua complessità; non è un realismo storico – sociale, ma è un realismo che punta a un’immagine del mondo nella sua totalità. Un secondo carattere di forza del teatro di Shakespeare è la centralità del personaggio; egli studia i personaggi , i quali sono complessi, famosi e sono dei personaggi simbolo, per esempio Romeo e Giulietta sono diventati le figure proverbiali dell’amore , Amleto è simbolo del dubbio, Otello della gelosia.