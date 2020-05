Batter my heart

Analisi della poesia di John Donne

Batter my heart, three-personed God; for youAs yet but knock, breathe, shine, andseek to mend;That I may rise and stand, o'erthrow me, and bendYour force to break, blow, burn, and make me new.I, like an usurped town, to another due,Labor to admit you, but O, to no end;Reason, your viceroy in me, me should defendbut is captived, and proves weak or untrue.Yet dearly I love you, and would be loved fain,but am betrothed unto your enemy.Divorce me, untie or break that knot again;Take me to you, imprison me, for I.Except you enthrall me, never shall be free.Nor even chaste, expect you ravish me.Nella poesia John Donne effettua una richiesta a Dio, visto nella sua triplice persona. Il cuore del poeta palpita tantissimo, perché si rivolge direttamente a Dio, il quale è potente. Solo Dio, considerata la sua grandezza e magnificenza, è in grado di educare gli uomini cercando di far seguire loro la retta via, correggendo i loro errori. Rivolgendosi a lui, Donne gli chiede di distruggerlo e di farlo rinascere come persona nuova. Solo Dio è capace, secondo il poeta, di fargli superare le angosce e le preoccupazioni di tutti i giorni grazie alla sua grandezza.A partire dalla seconda quartina si nota come il poeta inoltre sia ossessionato in negativo dal peccato e cerca sempre in tutti i modi di utilizzare la razionalità come via per non cadere in tentazione. Una metafora relativa a questo aspetto è quella contenuta in questi versi: "I, like an usurp'd town, labour to admit you, but Oh, to no end" in cui immagina di essere come un usurpatore di città che, nonostante lavori molto arduamente e sodo, non ottiene nessun tipo di risultato. Afferma anche che le sue azioni siano false e cattive, per questo si considera quasi un vero e proprio prigioniero del diavolo. Considera Dio come buono e sostiene che ogni uomo deve farsi guidare da lui e amarlo, in quanto conduce alla salvezza.Si intravede dunque una duplice condizione di Donne: da un lato è un peccatore, ma dall'altro vorrebbe poter amare Dio in maniera incondizionata.Per l'autore della poesia ci si può considerare liberi solo se siamo "schiavi di Dio". Donne quindi ha come unico desiderio quello di voler cambiare stile di vita, liberandosi dalle passioni e dal peccato per poter diventare infine uomo nuovo.