Helvetius, Claude-Adrien – vita e opere

Claude-Adrien Helvetius era un filosofo e scrittore francese.Appartenente a una famiglia di origine svizzera con il cognome Schweitzer, latinizzato da Helvetius, Claude Adrien era figlio del medico della regina Marie Leszczynska, moglie del re Luigi XV di Francia, e iniziò gli studi universitari al collegio dei gesuiti Louis-Le grand, che lasciò per dedicarsi alla composizione poetica e allo studio degli scrittori moralisti Montaigne e La Rochefoucauld.Nel 1738, su raccomandazione della regina, fu nominato collezionista reale, posizione dalla quale poté ricavare un reddito redditizio. Nonostante il suo servizio pubblico al servizio della monarchia, frequentava gli intellettuali dell'Illuminismo che erano critici nei confronti della monarchia assoluta. Nel salone di Madame Emilie du Châtelet Cirey, incontra e diventa amico di Voltaire, al quale dedica le Epistole in cui si dichiara discepolo del filosofo, polemista, condividendo lo scetticismo religioso e il programma di lotta contro la tendenza conservatrice.Nel 1751, lasciò il suo lavoro di uomo d'affari per mantenere il ciambellano della tassa della Regina e nello stesso anno sposò la giovane ed istruita Anne-Catherine de Ligneville, appartenente ad una famiglia nobile in difficoltà finanziarie. Deciso di abbandonare la vita di corte, ha acquistato due fattorie: una a Lumigny e una al Chateau de Vore dove viveva la maggior parte, la parte mobile dell'anno, anche nella casa di Parigi in rue Sainte-Anne.Più o meno regolarmente frequentava le case Saurin, Fontenelle, Duclos, Chastellux, Raynal, Marmontel, Saint-Lambert, Diderot e Rousseau; lui stesso giovedì partecipava alle discussioni nel salone di d'Holbach e si guadagnava l'amicizia di scienziati come Georges Louis Buffon.Nella Querelle des Bouffons, una disputa tra intellettuali francesi che ha assunto le proporzioni di un dibattito nazionale sulle diverse filosofie musicali, Helvetius si è unito al gruppo di enciclopedisti, che hanno definito l'opera buffa italiana come la più rilevante e divertente opera musicale francese dell'epoca.Durante la sua permanenza in campagna, Helvetius si preoccupava di migliorare i suoi terreni agricoli, cercando di aiutare anche i piccoli agricoltori in difficoltà e i lavoratori disoccupati. Ha anche cercato di fondare una fabbrica di tessitura e di merletti con risultati contrastanti, ma non è riuscito a sfruttare il legno e il minerale di ferro in abbondanza nella regione di Orne.Nel luglio del 1758 pubblicò la sua opera più importante, Of the Mind dai contenuti dei tipici materialisti e dei filosofi sensisti, che fu subito criticata dal Delfino per i contenuti considerati scandalosi. Attaccato dai gesuiti dai giansenisti, dagli accademici della Sorbona, condannato dall'arcivescovo di Parigi e dal Parlamento parigino, Elvezio dovette rifugiarsi per un periodo in Prussia.