Fottorino, Eric - Dix-sept ans

Dix-sept ans di Éric Fottorino

Quête identitaire, recherche de l’amour de sa mère “celle dont il a été si peu le fils, celle qui pour lui a si peu été une mère”, de la vérité, de son passé; un véritable parcours dans les souvenirs, touchant et émouvant.L’histoire, inspirée de la vie réelle de l’auteur, mélange des aspects autobiographiques avec l’imagination et la fiction ; je l’ai trouvée forte, choquante, douloureuse à raconter et difficile à accepter, frappante et merveilleusement décrite.J’ai adoré l’évolution des événements et l’intrigue qui se déroule autour d’un compliqué rapport mère-fils, où le silence est le seul moyen pour communiquer et l’abandon devient la raison pour “naître ensemble”.J’ai aussi apprécié le portrait que l’auteur dresse des personnages et du contexte social dans lequel ils vivent, en m’aidant à mieux comprendre la critique contre l’église à cause des trafiques d’enfants et la honte familiale, provoquée par la naissance d’un fils d’une gamine de dix-sept ans avec un homme juif.J’ai trouvé intéressant comme le moindre détail résulte important, soigneusement raconté pour aider le lecteur, et le narrateur lui-même, à tracer le profil de sa vie et celui de sa mère.Tout au cours de la narration, nombreux sont les flash-backs et les souvenirs d’un passé loin qui, page après page, m’ont permis de mieux comprendre le contexte, avec toujours plus d’implication et de curiosité.Malgré la précise et intéressante alternance entre les descriptions des lieux et des personnages et les souvenirs affectifs du passé, j’avoue que j’ai eu du mal à terminer la lecture puisque, personnellement, je l’ai trouvée lourde, ayant l’impression d’un ralentissement de l’histoire.Franchement, je pense que certains passages du roman sont un peu difficiles à comprendre, pleins de mots et d’expressions recherchées, avec plusieures figures de style et tournures de phrases variées et complexes.J’ai beaucoup apprécié les jeux de mots que l’auteur a utilisés, grâce à la prononciation et sonorité analogues des termes, afin de donner plus de signification, profondeur et valeur aux phrases.