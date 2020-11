Dicker, Joël - "L’Énigme de la chambre"

"L’Énigme de la chambre" - Dicker Joël - terrain e commentaire

Terrain

Commentaire:

"L’Énigme de la chambre" est le dernier roman de l’auteur contemporain Dicker Joël. Le livre a été publié en 2020.C'est un week-end de décembre où au Palace de Verbier, un hôtel de luxe des Alpes suisses, un corps sans vie est retrouvé en prévision de la célébration annuelle de l'une des plus prestigieuses banques d'affaires de Genève.intérieur de la salle 622. Les traces du coupable sont perdues et bien que l'enquête policière soit menée avec minutie et scrupule, son identité ne sera jamais connue. Désormais, le seul objectif de la structure est donc de revenir à la normale et de rétablir le statu quo avant le crime afin de ne pas nuire davantage à l'entreprise.Quinze ans se sont écoulés lorsque le même hôtel est choisi par un écrivain comme refuge du quotidien. Le charme du mystère non résolu est de nature à chatouiller sa curiosité pour le pousser à faire revivre ces faits du passé pour accepter la vérité.L'intrigue est intrigante et se caractérise par des rebondissements continus, mais il peut être difficile pour le lecteur de distinguer le «privé» et le «fantasme» en raison de l'intrigue très complexe.Cependant, le style et le récit du livre sont fluides et fluides, par conséquent, même les sauts fréquents dans le temps ne provoquent pas de désorientation gênante.