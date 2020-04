Corneille, Pierre - Caratteristiche in Francese

Pierre Corneille

- Période baroque = période négative- Il est considéré comme le dramaturgie de l’histoire et de la politique- Ouvres:- le Cid = Tragi-comédie (1637), histoire avec des événements tristes et tragique mais avec un final positif- Cinna = Tragédie (1641),- Polyeucte = tragédie (1642)- La tragédie avait beaucoup de succès pour les personnages aristocratiques- Caractéristiques des tragédies: Pièces moralement élevées, avec des personnages nobles, l’aristocratie voulait souligner le fait qu’ils étaient nobles parce qu’ils financaient les écrivains.Pièces à machines : avec beaucoup d’effets spéciaux sur la scène, par exemple l’eau qui coule, Corneille avait mis 300 personnes pendues. Les pièces à machines sont typiques de l’art jésuite: pour les jésuites le théâtre est éducation au contraire pour les jansénistes le théâtre est divertissement, négatif parce qu’il n’y avait pas des sentiments et des émotions.- Contenus: pour l’aristocratie, pour l’élever avec des rois et princes.- Il est l’auteur du passage, au milieu : il part du baroque et il arrive au classicisme- Style : langue élevé mais compréhensible- Choix entre: dans le Cid entre l’amour ou l’honneur, en Cinna entre l’amitié ou la politique est en Polyeucte entre la religion et la foi chrétienne ou l’amour.