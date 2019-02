Balzac, Honoré - Date, opere e stile

Honoré de Balzac (1799-1850)

Ouvres importantes

La Comédie Humaine (1841)

La Méthode

1799 : naissance à Tours1807-1816 : Pensionnaire a Vendôme, puis à Paris1816 : clerc chez un avué, il commence à étudier le droit, même si il voudrait étudier philosophie1819-1825 : il s’installe à Paris dans une mansarde pour essayer de devenir un écrivain1822 : publication d’une trentaine des romans sans aucun succès1825 : il devient éditeur, puis imprimeur, mais il fera faillite1828 : il connait Mme de Berny, qui sera une amante et qui lui aidera financièrement1829 : premiers succès1815-1848 : il publie la majorité de ses ouvres1842 : s santé commence à détériorer1850 : il épouse Mme Berny, mais il meurt quelques mois plus tard• Le Père Goriot (1832)• La Comédie Humaine (1841) : premier cycle des romans en FranceBalzac commence à écrire ses romans pour nécessité économique. Il décide de faire reparaitre ses personnages dans ses romans, à partir du Père Goriot, et imagine l’architecture finale. Il veut peindre une fresque de la société française de la Restauration e de la Monarchie de Juillet, en essayant de décrire les vices et les vertus de l’aristocratie e des bourgeoises qui monte au pouvoir.La Comédie Humaine est un roman Réaliste qui raconte l’histoire naturelle de la société humaine, avec une intention psychologique, avec un style maitrisé, romantique et éloquent, et en utilisant des personnages stéréotypés.Il est divisé en trois parties :• L’étude des mœurs : un portrait des évènements et des passions• L’étude philosophique : les causes des évènements• L’étude analytique : les principesLes seules études analytiques que Balzac écrit sont les « Petites Misères de la vie conjugale » et la « Physiologie du mariage », où il analyse les contrastes entre homme et femme, et le maniérisme qui était au but du monde.Chaque roman est divisé en deux parties :• La partie descriptive : de l’extérieur à l’intérieur• Active : l’action





Thèmes

• Politique• Art• Religion• Amour : qui est toujours lié aux questions économiques, au calcule et au besoin psychologique des certitudes. (ex. Père Goriot comme Christ de la paternité)• Argent : Balzac décrit les valeurs d’une société capitaliste de la Deuxième Révolution Industrielle. (ex. l’avarice de Grandet, ou la générosité maladive de Goriot).Il est possible de faire une comparaison entre l’humanité décrite de Balzac et l’animalité. Comme l’écrivain, à travers l’observation et l’analyse classifie les humains, si la Nature différencie les espèces animales.