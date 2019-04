Sogni di creare la tua radio? Scopri il bando dedicato ai giovani!

Nasce la digital radio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, l'organismo vigilato dal Governo italiano e dall'Unione Europea: “Ang In Radio”, nella sede di via Sabotino, 4 a Roma. La radio si rivolge a voi ragazzi e vi aggiornerà su tutte le iniziative dell'Agenzia legate alle politiche giovanili, oltre a informarvi su temi come politica, cultura, informazione, lavoro e società.

Ma la nascita della radio porta con sé una grande occasione anche per tutti i giovani che hanno voglia di mettersi in gioco creando la propria radio digitale. Infatti, è stato pubblicato un bando per il finanziamento di progetti di questo tipo, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva, l’inclusione, l’innovazione e la creatività, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Crea la tua radio digitale nel network "Ang In radio"

Ma come funziona l'iniziativa? In poche parole, ogni nuova radio sarà parte di unlegate alla radio, e servirà per produrre conoscenza e informazione sulle attività dell’Agenzia: ad esempio, occasioni ed opportunità rivolte agli under 30, progetti del territorio, le occasioni che Ang rivolge alle nuove generazioni, nonché le opportunità che l’Europa offre ai giovani e i progetti finanziati nell’ambito dei programmi europei gestiti da Ang, Erasmus+ ed ESC, che vengono realizzati nella propria regione., cioè Podcast con approfondimenti, interviste o altro,

Scopri come creare la tua "ANG In Radio"

Il bando è rivolto alle Associazioni senza fine di lucro attive nei settori dell’inclusione e della partecipazione giovanile da almeno 1 anno, composte esclusivamente da giovani under 30,. Per finanziare il maggior numero possibile di progetti, l’importo complessivo del contributo concesso a ciascuna proposta collocata utilmente in graduatoria,Dovrai. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 06.37591201 - 06.37591237, agli indirizzi e-mail

Per partecipare consulta il bando qui

Scarica il formulario per scrivere il progetto.