Marina Militare 2018: le date per presentare domanda VFP1

Volete diventare Volontari in Ferma Prefissata Annuale (VFP1)? Ecco tutto quello che c'è da sapere per chi sceglie di cominciare questo percorso in Marina Militare e le date per presentare la domanda di partecipazione.

Marina Militare 2018: quando presentare la domanda di ammissione per VFP1

Cosa significa entrare a far parte della Marina Militare?

È aperto a partire da oggi ilpercome VFP1, Volontario in Ferma Prefissara annuale.Sarà quindi possibili presentare la domanda a partireandando sull'appositadel. L'iter di reclutamento è cominciato con la pubblicazione sulla 4ª serie speciale della(nr. 61 del 03.08.2018) del bando di concorso che darà accesso aialla possibilità di arruolarsi nella Marina Militare.Entrare in Marina Militare oggi è un'importanteper i giovani che voglionoentrando a far parte dell'ambiente marittimo, chiave di volta del domani di Italia, Europa e mondo.Lapresso la Marina Militare rappresenta una sorta diche prevede codici comportamentali basati su spirito di squadra, rispetto dell'ambiente, assistenza al prossimo e alla collettività. In Marina Militare si impara ad assumersi preciseL'esperienza di un anno come VFP1 della Marina Militare permette di partecipare, una volta terminata, alle selezioni per, ciascuna della durata di un anno, oppure di partecipare ai. Si potrà inoltre contare su una percentuale di. In ultimo, il servizio prestato in Marina Militare costituiscein altri concorsi della Forza Armata.Anche quest’anno i VFP1 potranno accedere alle, alleo al