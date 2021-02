ObiettivoDivisa: i VFP1 e le Carriere Iniziali - Live con Nissolino Corsi 18 febbraio ore 16:00

VFP1 e carriere iniziali Forze Armate e Polizia: tutto sui concorsi e la preparazione

Alla scoperta dei bandi : Valentina Galeno Mellucci , Responsabile Nazionale AssOrienta, fornirà una panoramica su tutte le opportunità offerte dai concorsi VFP1 e da quelli per le carriere iniziali e spiegherà a chi sono rivolti, ma anche quali sono le principali scadenze e le prove da superare per ogni singolo bando.

Le prove psico-attitudinali : Patrizia Nissolino , fondatrice della Nissolino Corsi, parlerà di come affrontare sia le prove attitudinali che quelle psicologiche, spiegando alcuni errori da non commettere.

Le prove fisiche : Anche se non bisogna essere atleti olimpionici, tutti i candidati sono comunque tenuti a superare una serie di prove fisiche. Alla Nissolino Corsi ci si allena grazie ai consigli di preparatori atletici come Gianni Durante , che darà utili dritte per le prove fisiche, spesso proprio quelle che preoccupano di più i candidati.

Vita in caserma, sfatiamo i falsi miti : la nostra ospite Valentina Galeno Mellucci ci aiuterà anche a realizzare cosa comporta davvero entrare in Accademia o in Caserma, al di là degli stereotipi che spesso circolano sulla vita militare.

Il metodo per prepararsi al meglio ai concorsi: infine ascolteremo la testimonianza di uno studente che si sta preparando a questa tipologia di concorsi, per capire che tipo di difficoltà si incontrano maggiormente e come superarle grazie al giusto metodo di preparazione.

Non perdere la prima puntata di Obiettivo Divisa!

Dal VFP1 alle Accademie Militari: tutte le puntate di Obiettivo Divisa

Le Scuole da Sottufficiali e la carriera da Maresciallo [Marzo]

Le Accademie Militari e la carriera da Ufficiale [Aprile]

La carriera in Polizia [Maggio]

In un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, è forse ancora più importante dare forza ai propri sogni e raggiungere gli obiettivi prefissati. Per tutti coloro che desiderano entrare nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia non è tempo di arrendersi, anzi! Stanno infatti uscendo i diversi bandi per i concorsi che, seppure organizzati in modalità compatibili con l’emergenza sanitaria, permetteranno ai giovani che vorrebbero un giorno indossare la divisa di iniziare il loro percorso.Non bisogna quindi perdere tempo, già da ora è il momento giusto per prepararsi: per questo noi di Skuola.net abbiamo deciso di dedicare un intero ciclo di puntate della Skuola Tv ai concorsi militari e alle professioni in divisa.nasce da una collaborazione con, che ormai da tempo aiuta la community di Skuola.net ad orientarsi verso questo tipo di carriere. Con una serie di Live, approfondiremo le informazioni per i diversi concorsi e carriere, con focus su prove e preparazione, in modo da dare una visione completa a chi ha intenzione di provare a realizzare così le proprie aspirazioni. Non solo, provvederemo anche a sfatare i comuni falsi miti - che a volte vediamo anche in Tv - per rendere chi ci seguirà più consapevole di come si svolge la vita in una Accademia o in Caserma.Appuntamento il, per la prima puntata interamente dedicata al concorso per VFP1 e ai concorsi per le carriere iniziali (Allievi Carabinieri, Allievi Finanzieri, Agenti Polizia di Stato, Agenti Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco).Come funzionano le prove per entrare a far parte dei? Quali sono i requisiti e quali opportunità si aprono per chi vince il concorso? E inoltre, come si svolgonoe come possiamo affrontarli al meglio? A rispondere saranno i nostri ospiti in studio, esperti nel settore. Vediamo nel dettaglio i temi della puntata:A ‘interrogare’ i nostri ospiti ci sarà Daniele Grassucci, direttore e founder di Skuola.net, che si farà portavoce degli studenti che sognano la divisa e proverà a carpire tutti i segreti dei concorsi VFP1 e dei concorsi per le carriere iniziali. Appuntamento è, quindi, per il. Come sempre la Live andrà in onda sul nostro sito e sui nostri canali Youtube e Facebook, potrai ovviamente partecipare attivamente: ti basterà mandarci le tue domande, noi ti risponderemo in diretta!Se il tuo obiettivo è quello di, un giorno, indossare la divisa, il format in collaborazione con Nissolino Corsi ti guiderà a scoprire tutte le opportunità e le carriere possibili nelle Forze Armate e di Polizia. Ecco le altre puntate in programma, ognuna dedicata ad una specifica tipologia di bandi o carriere: