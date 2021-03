Concorso Allievi Marescialli 2021: bando, posti, requisiti e prove. Guida completa

Concorso Allievi Marescialli 2021: come prepararsi al meglio

Allievi Marescialli 2021: posti a concorso per Esercito, Marina e Aeronautica

127 Allievi Marescialli dell’Esercito;

159 Allievi Marescialli della Marina Militare (di cui 150 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 del Corpo delle Capitanerie di Porto);

152 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.

I requisiti per partecipare al concorso Allievi Marescialli 2021

Essere cittadini italiani ;

Aver conseguito il diploma di scuola superiore o essere in grado di conseguirlo entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza.

Godere dei diritti civili e politici;

Aver compiuto 17 anni e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età;

Avere, se minorenni, il consenso dei genitori;

Essere in possesso dell'idoneità psico–fisica e attitudinale al servizio militare per gli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate, verificata nell'ambito dell'accertamento dell'idoneità psico–fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell'efficienza fisica;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, oppure prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;

Non essere stati condannati per delitti non colposi e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

e non essere in atto in procedimenti penali per delitti non colposi; Non essere sottoposti a misure di prevenzione ;

; Aver tenuto condotta incensurabile ;

; Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato ;

e alle ragioni di ; Aver riportato esito negativo agli accertamenti per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito viene verificato nell’ambito dell’accertamento dell’idoneità psico–fisica.

Concorso Allievi Marescialli 2021, come presentare la domanda

Le prove del concorso Allievi Marescialli 2021 Esercito, Marina, Aeronautica

Concorsi Allievi Marescialli 2021: bando, allegati e appendici

Complessivamente, tra questi il coniuge e i figli superstiti, o i parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; i diplomati delle Scuole militari; gli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri, in possesso dei requisiti. I posti riservati per insufficienza di idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. Per partecipare ai concorsi, per chi non è già militare, la domanda deve essere presentata attraverso il portale dei Concorsi del Ministero della Difesa. Per accedere al portale, dovrai essere registrato. Conclusa la fase di accreditamento e di creazione del profilo personale, potrai scegliendo il concorso al quale intendi partecipare e indicando i tuoi dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni. Inoltre, dovrai indicare nella domanda l'Istituto scolastico presso cui hai conseguito il titolo di studio e l'indirizzo e–mail istituzionale della scuola. Terminata la compilazione, riceverai una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Il sistema genererà che riporta tutti i dati inseriti e verrà automaticamente salvata nella tua area personale nella sezione "i miei concorsi": Il concorso prevede diverse prove, sia teoriche che pratiche, con qualche differenza a seconda del Corpo:

a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive – prima decade maggio
b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese – si svolge lo stesso giorno della prova precedente
c) prove di verifica dell'efficienza fisica
d) accertamento dell'idoneità attitudinale
e) accertamento dell'idoneità psico-fisica
f) tirocinio
g) valutazione dei titoli di merito

a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive – dal 26 aprile al 7 maggio
b) accertamento dell'idoneità psico-fisica
c) accertamento dell'idoneità attitudinale
d) prove di verifica dell'efficienza fisica
e) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie
f) tirocinio
g) valutazione dei titoli di merito

a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive – dal 24 maggio al 25 giugno
b) accertamento dell'idoneità psico-fisica – dal 28 luglio al 31 agosto
c) tirocinio – dal 23 agosto
d) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie
e) valutazione dei titoli di merito

Ogni prova è eliminatoria, si dovrà quindi superarla per poter accedere allo step seguente. Vediamole una per una nel dettaglio. La prova consiste in un questionario su un programma differente a seconda che ci si concorra per Esercito, Marina o Aeronautica. Chi si candida per l'Esercito deve sostenere anche una prova che consiste nella soluzione di un test. Il passaggio successivo sono le prove di verifica dell'efficienza fisica, di idoneità psicofisica e dell'idoneità attitudinale (ove previste). Per i candidati, i concorrenti sono sottoposti anche alla prova finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. I candidati idonei alle precedenti fasi concorsuali, saranno quindi convocati per svolgere il tirocinio al termine del quale, per coloro che sono giudicati idonei, ci sarà la valutazione. Si procede infine alla graduatoria finale, saranno vincitori coloro che si collocheranno in posizione utile. Di seguito il bando: all'interno troverai anche gli allegati e le appendici per ogni Corpo.