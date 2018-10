Concorsi Forze Armate e Forze di Polizia 2019: date dei bandi, posti disponibili e requisiti d’ammissione. Tutte le informazioni

Migliaia di opportunità ogni anno. Per chi sogna la carriera in divisa c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dalle carriere iniziali ai gradi più alti, nel corso dei 12 mesi escono infatti numerosi concorsi che selezionano le Forze Armate e le Forze di Polizia italiane del futuro. Per questo c’è il rischio di perdersi tra date di uscita dei bandi, scadenze per le iscrizioni, posti a disposizione per le diverse selezioni e requisiti per l’accesso. Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza. Ecco, dunque, un breve riassunto di quali e quanti sono i concorsi per l’ingresso nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Anche se, una volta scelta la propria strada, bisogna mettersi sotto con lo studio. Ma con un alleato specializzato nella preparazione di questo tipo di prove, come Nissolino Corsi, anche questo passaggio potrebbe essere davvero agevole.

Concorsi Forze Armate 2019 (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri)

Concorso VFP1 2019 (Esercito, Marina e Aeronautica)

Date - In genere, per i Volontari in ferma prefissata annuale dell’Esercito, viene pubblicato un bando ogni anno verso novembre/dicembre con 4 diversi periodi (blocchi) per inviare le domande di partecipazione.Posti - Le posizioni messe a concorso sono all’incirca 8mila unità.Requisiti - Cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, età compresa tra 18 e 25 anni non compiuti, diploma di istruzione secondaria di primo grado ( licenza media ).

VFP1 Marina

Date – Un solo bando all’anno, solitamente pubblicato tra agosto e settembre (scadenza ottobre/novembre).

Posti – Sommando le varie figure richieste, siamo nell’ordine delle 2mila unità.

Requisiti – Sono gli stessi che valgono per il concorso VFP1 Esercito.

Il Bando VFP1 Marina 2019 è stato pubblicato il 3 Agosto 2018 e mette a disposizione 2.225 posti divisi in due blocchi di domande. La domanda di partecipazione per il 1° blocco può essere inviata dal 29 agosto al 27 settembre 2018, per il 2° blocco dal 7 gennaio 2019 al 5 febbraio 2019.

VFP1 Aeronautica

Date – Anche qui un solo bando l’anno, in uscita nel periodo ottobre/novembre con scadenza dopo 30 giorni.

Posti – In genere i posti messi a concorso sono meno di un migliaio.

Requisiti – È valido lo stesso discorso fatto per i VFP1 Esercito e per i VFP1 Marina.

Il Bando VFP1 Aeronautica 2019 è stato pubblicato il 19 ottobre 2018 e mette a disposizione 800 posti. La domanda di partecipazione può essere inviata dal 25 ottobre al 23 novembre 2018.

Allievi Carabinieri

Date – Nel caso dei Carabinieri il bando non ha cadenza fissa e non viene pubblicato tutti gli anni. Pare che, comunque, nel 2019 uscirà (probabilmente entro la prima metà dell’anno).

Posti – L’ultimo bando (maggio 2018) metteva a disposizione 2000 posti. Nel prossimo non ci si dovrebbe discostare di molto.

Requisiti – Possono partecipare al Concorso Allievi Carabinieri tutti i VFP1 in servizio da almeno 7 mesi e VFP4 in servizio che:

• non abbiano presentato nell’anno in corso domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare

• non abbiano superato il ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi

• siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado – licenza media

Possono partecipare al Concorso Allievi Carabinieri tutti i VFP1 e VFP4 in congedo che:

• non abbiano superato il ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi



• siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado – licenza media.Possono partecipare al Concorso Allievi Carabinieri tutti i cittadini italiani che:• abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età. Il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano prestato servizio militare.• siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado – diploma di maturità.





Concorso VFP4 2019 (Esercito, Marina e Aeronautica)

Concorsi Maresciallo 2018 (Esercito, Marina, Aeronautica) e Allievo Maresciallo dei Carabinieri 2019

Date – A differenza dei VFP1, gli aspiranti VFP4 vengono accorpati in un unico bando e i candidati, durante la compilazione della domanda, devono scegliere se concorrere per i posti destinati all’Esercito, alla Marina o all’Aeronautica. Febbraio e Marzo sono i mesi in cui solitamente viene pubblicato il bando.Posti – Rispetto ai VFP1, i posti messi a concorso per le tre categorie di VFP4 sono molti di meno. In genere si aggirano sulle duemila unità (la maggior parte assorbiti dall’Esercito).Requisiti – Possono partecipare al Concorso VFP4 (Esercito, Marina, Aeronautica) i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista per ciascuna immissione; possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).Date – Anche nel caso dei futuri Marescialli (siano essi di Esercito, Marina o Aeronautica) il bando è unico per tutti. La data di pubblicazione più probabile è, ancora una volta, tra febbraio e marzo. Più o meno nello stesso periodo è previsto il bando Marescialli per l’arma dei Carabinieri (un corso triennale anziché, come negli altri casi, biennale).Posti – La selezione è abbastanza dura visto che i posti messi a concorso non sono molti: per Esercito e Aeronautica sfiorano i cento, per la Marina di solito sono una trentina. Un po’ meglio per i Carabinieri (nell’ultimo bando i posti furono 536), ma bisogna considerare che una discreta quota di posti – circa il 20% - è riservata a specifiche categorie.Requisiti – Possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età (per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni); essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o conseguirlo entro lo stesso anno scolastico in cui scade il bando.

Concorsi Accademia Militare 2019 (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri)

Date – Il bando per chi vuole intraprendere la strada dell’accademia militare è unico; in questo caso anche i Carabinieri sono ricompresi nel bando generale. La data di uscita, di solito, è all’inizio dell’anno (gennaio-febbraio).Posti – Il numero dei posti varia a seconda dell’Arma: Esercito e Marina sono quelle che, in genere, ne hanno a disposizione di più. Per i Carabinieri, al contrario, la selezione è molto competitiva (essendoci ance le riserve di posti). Si sta nell’ordine dei 300-400 posti.Requisiti – Per entrare in accademia bisogna avere come minimo 17 anni e non superare i 22 anni d’età (per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato per un periodo pari a quello di servizio svolto, fino a 3 anni); a cui si aggiunge il fatto di essere in possesso di un diploma d’istruzione secondaria superiore (ad esempio, maturità) o di riuscire a conseguirlo entro lo stesso anno scolastico in cui scade il bando.









Concorsi Scuole Militari 2019 (Esercito, Marina, Aeronautica)

Concorsi Forze di Polizia 2019 (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza)

Concorsi Polizia di Stato 2019

Date – Anche per l’accesso alle scuole militari di Esercito, Marina e Aeronautica il bando è unico. La data di pubblicazione è quasi sempre nel mese di marzo.Posti – I posti disponibili sono ancora di meno rispetto alle altre selezioni (lo scorso bando furono in totale 295), praticamente la metà assegnati all’Esercito e gli altri divisi più o meno a metà tra Marina e Esercito.Requisiti – Chi vuole entrare in una scuola militare deve organizzarsi per tempo. Si possono, infatti, candidare solo i ragazzi e le ragazze che hanno tra i 15 e i 16 anni e che abbiano l’idoneità per iscriversi al 3° anno di un liceo (classico o scientifico non importa) o che la conseguano entro la fine dell’anno scolastico del bando.

Date – Il bando per Allievi Agenti di Polizia non ha cadenza fissa e non esce tutti gli anni. L’ultimo è di maggio 2017.

Posti – Anche i posti messi a concorso variano ad ogni bando. Anche se non sono mai pochi, quasi sempre sopra le mille unità (nel bando 2017 sono stati 1.147).

Requisiti – Possono partecipare al Concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato tutti i VFP1 e i VFP4 in Congedo, tutti i VFP1 in servizio da almeno 7 mesi e i VFP4 in servizio che:

• non abbiano presentato domanda di partecipazione ad analoghi concorsi banditi da altre Amministrazioni (la presente preclusione non si applica ai VFP1 e ai VFP4 in congedo)

• abbiano un’età compresa tra i 18 e i 28 anni non compiuti

• siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado – licenza media

Al Concorso Pubblico per diventare Allievi Agenti della Polizia di Stato possono partecipare anche tutti i cittadini italiani di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

• età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26 anni non compiuti

• siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado – diploma di maturità.

Vice Ispettore

Date – Stesso discorso degli Allievi. Il bando per Vice Ispettore di Polizia di Stato non esce tutti gli anni. L’ultimo concorso pubblico è risalente a dicembre 2015.

Posti – Come è normale che sia, i posti da Vice Ispettore sono di meno rispetto a quelli da Allievo. Ogni bando, però, fa storia a sé.

Requisiti – Per accedere al concorso da Vice Ispettore di Polizia bisogna, tra gli altri requisiti, non aver compiuto i 28 anni di età e possedere un titolo di studio di diploma d’istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Commissario

Date – Il concorso, in genere, esce ogni anno, quasi sempre tra marzo e aprile (anche se l’ultimo, nel 2017, è uscito a luglio).

Posti – I posti per i candidati esterni non sono moltissimi, perché molte posizioni sono riservate al personale interno della Polizia che provano ad avanzare di grado. L’ultimo bando metteva a disposizione solo 80 posti.

Requisiti – Chi aspira a diventare Commissario di PS deve avere un requisito su tutti: la laurea. Ma non vanno bene tutte, bisogna avere un titolo accademico nelle aree giuridico-economiche-sociali (le classi di laurea sono indicate all’interno del bando). In più, non si devono avere più di 30 anni (non sono soggetti a limiti di età gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno il limite d’età è elevato a 40 anni).

Concorsi Polizia Penitenziaria 2019

Concorsi Guardia di Finanza 2019

Date – Il bando Agenti Polizia Penitenziaria non ha cadenza fissa e non viene pubblicato tutti gli anni. Pare che, comunque, nel 2019 uscirà (probabilmente entro la prima metà dell’anno).Posti – L’ultimo bando (febbraio 2018) metteva a disposizione 1220 posti.Requisiti – Per partecipare al Concorso Agenti Polizia Penitenziaria bisogna avere come minimo 18 anni e non superare i 28 anni d’età; a cui si aggiunge, per chi partecipa ai posti aperti ai civili, il fatto di essere in possesso di un diploma d’istruzione secondaria superiore (ad esempio, maturità). Per chi partecipa ai posti destinati ai VFP, invece, è sufficiente il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media).Date – Il bando per Allievi Finanzieri non ha cadenza fissa e non esce tutti gli anni. L’ultimo è di maggio 2018.Posti – L’ultimo bando pubblicato prevedeva 380 posti a concorso.Requisiti – Per partecipare al Concorso Allievi Finanzieri bisogna avere come minimo 18 anni e non superare i 26 anni d’età (per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato per un periodo pari a quello di servizio svolto, fino a 3 anni); a cui si aggiunge, per chi partecipa ai posti aperti ai civili, il fatto di essere in possesso di un diploma d’istruzione secondaria superiore (ad esempio, maturità) o di riuscire a conseguirlo entro lo stesso anno scolastico in cui scade il bando. Per chi partecipa ai posti destinati ai VFP, invece, è sufficiente il possesso del diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

Maresciallo Guardia di Finanza

Date – Ogni anno, tra marzo e aprile, esce il bando di concorso.

Posti – In genere sono qualche centinaia i posti messi a disposizione dei candidati (nel bando 2018 sono stati 631).

Requisiti – Per intraprendere la carriera da Maresciallo della Finanza, bisogna avere tra i 18 e i 26 anni (per gli appartenenti al Ruolo Sovrintendenti ed al Ruolo Appuntati e Finanzieri, gli Allievi Finanzieri e gli Ufficiali di Complemento del Corpo della Guardia di Finanza il limite è elevato a 35 anni non compiuti) e possedere un diploma d’istruzione secondaria superiore (valido per l’iscrizione all’università) oppure conseguirlo entro lo stesso anno scolastico in cui scade il bando.

Accademia Guardia di Finanza

Date – Il concorso per entrare all’accademia della Guardia di Finanza e diventare Ufficiale in genere viene bandito una volta all’anno, nel mese di febbraio.

Posti – Variano di anno in anno. Va però considerato che, come in tutti i concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia per ruoli avanzati, una quota è riservata ai candidati interni.

Requisiti – Per partecipare al concorso per l’Accademia di Guardia di Finanza bisogna avere un’età compresa tra i 17 e i 22 anni (termine che sale a 28 anni per chi ha già intrapreso la carriera in Finanza) e aver conseguito un diploma di scuola superiore.

