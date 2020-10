Petronio - Satyricon: trama

Satyricon

Trama

La storia, narrata in prima persona dal protagonista Encolpio, si apre in una Greca urbs, una città costiera della Campania non ben identificabile, dove un giovane di buona cultura discute con lo pseudo-maestro di retorica Agamennone del problema della decadenza oratoria. Il giovane è poi accompagnato nelle sue peripezie cittadine da un altro avventuriero Ascilto e da un bel giovane di nome Gitone per il quale entrambi nutrono un forte interesse che dà luogo ad un triangolo amoroso omosessuale.I tre incontrano una matrona romana chiamata Quartilla che cerca di coinvolgerli in un rito in onore del dio Priapo, divinità sotto il cui dominio vivono i tre personaggi e che simboleggia il sesso maschile, ma che si rivelano essere solamente un pretesto usato dalla donna per soddisfare i propri capricci lussuriosi. Subito dopo esserle sfuggiti i tre si trovano coinvolti in un banchetto a casa di un ricco e rozzo liberto, Trimalchione, che si rivela essere nient’altro che una teatrale esibizione di ricchezza e cattivo gusto dominata, peraltro, dai liberti amici del padrone e dalle loro sconclusionate chiacchiere; la cena viene però interrotta da un casuale incidente che permette così hai tre di svincolarsene. In seguito a un violento litigio fra Encolpio e Ascilto, nato dalla gelosia dei due per l’amore del giovane Gitone, prova la separazione dei tre. Encolpio rimasto ormai solo (Gitone era infatti stato portato via da Ascilto) entra affranto in una pinacoteca e conosce Eumolpo, un poetastro vagabondo, anziano e insaziabile sia come letterato che come avventuriero. Eumolpo esibisce il proprio talento poetico recitando una sua composizione sulla presa di Troia, che sembra fare il verso al poema sulla guerra di Troia dello stesso Nerone. Dopo alcune peripezie Encolpio recupera Gitone e si libera di Ascilto ma non di Eumolpo che, interessato anch’egli al giovane, da il via a un nuovo terzetto amoroso. I tre lasciano la città e si imbarcano in incognito su un mercantile il cui padrone, il mercante Lica, e la donna di dubbia moralità che viaggia con lui, Trifena, sono già noti ad Encolpio e addirittura il primo cerca di vendicarsi, probabilmente per un evento avvenuto nell’antefatto andato perso, del protagonista nonostante il suo maldestro tentativo di camuffarsi.Eumolpo cerco di mediare e di svagare i compagni raccontando la storia della Matrona di Efeso; fortunatamente il minaccioso Lica viene spazzato via da una provvidenziale tempesta, causando inoltre la fuga di Trifena e l’inabissamento della nave, lasciando così i tre soli sulla riva. Avendo scoperto di trovarsi vicino a Crotone, un tempo gloriosa e ora rivolta alla caccia delle eredità, i tre si avviano la città, abitata da ricchi senza eredi e cacciatori di testamenti disposti a offrire qualsiasi servigio per ottenerle, con l’intento di vivere sulle spalle di questi cacciatori. Lungo la strada Eumolpo tiene una lezione di poesia epica e declama un lungo poemetto sulla guerra civile, che sembra fare il verso all’opera omonima scritta da Lucano, e una volta arrivati si presenta come un vecchio facoltoso seguito dai suoi due servi. Inizialmente la finzione funziona; Encolpio ha un’avventura con una donna di nome Circe e perde improvvisamente la virilità, spingendolo così, convinto di essere perseguitato da Priapo, a sottoporsi ad una serie di pratiche magiche umilianti senza successo, e che riacquisirà poi improvvisamente. I crotoniati diventano sospettosi e Eumolpo escogita come espediente la lettura di un assurdo testamento che pone come condizione per ottenere l’eredità il fatto che ci si dovrà cibare del suo cadavere. I pretendenti, accecati dalla cupidigia, sembrano non voler rinunciare ma, a causa della perdita della parte successiva, è impossibile capire come si sia conclusa la vicenda e quanto ancora si estendesse l’opera.