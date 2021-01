Video appunto: C++ con vettori - Sostituzione, somma, scambio

include using namespace std;const int MAX=100;int Dimensionamento();int CaricaVettore(int v[MAX], int d);int Sostituzione(int A1[], int p1, int v1, int d1);void Somma(int A1[], int p1, int d1);int Scambio(int A1[], int d1, int p1);int Dimensionamento()int d;do{cout<<"Inserisci la dimensione del vettore";cin>>d;} while (d<1 || d>MAX);return d;int CaricaVettore(int v[MAX], int d)for (int i=0; i >v;int Sostituzione(int A1[], int p1, int v1, int d1) {for (int c=0;c