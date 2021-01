Video appunto: C con vettori - Inserimento, ricerca e somma

Inserire dati in un vettore di interi di dimensione dieci.Stampare i valori inseriti, calcolare la media, determinare il minimo e il massimo.Dato un valore numerico preso in input, contare quante volte è presente nel vettore.#include #include int main()int vet[10];int i;int numero;int cont=0;int max=0;int min=0;int somma=0;int media=0;printf("Inserisci il numero da cercare nella sequenza: ") ;scanf("%d",&numero);printf("Inserisci una sequenza di 10 numeri

") ;for ( i=0; i<10; i++ ){printf("Elemento %d: ", i+1) ;scanf("%d", &vet) ;if(vet==numero){ //se l'elemento inserito è il numero che stiamo cercando si implementa il contatorecont++;if(i==0){ //il primo elemento inserito è sia il minimo che il massimomin=vet;max=vet;else{if(min>vet) {min=vet;if(max