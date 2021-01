Video appunto: Thread - Tecnologie e progettazione

I Thread

un identificatore di thread (ID);

un program counter;

un insieme di registri;

uno stato di esecuzione (running, ready, blocked);

un contesto che è salvato quando il thread non è in esecuzione;

uno stack di esecuzione;

uno spazio di memoria privato per le variabili locali.



singolo processo e thread singolo;

singolo processo e thread multiplo per processo;

multiplo processo e thread singolo per processo;

multiplo processo e thread multiplo per processo.



User-Level

Kernel-Level

Soluzione mista

Un thread è un flusso di controllo che può essere attivato in parallelo ad altri thread nell’ambito di uno stesso processo e quindi nell’esecuzione dello stesso programma.Un thread è un “segmento di codice” che viene eseguito in modo sequenziale all’interno di un processo pesante e tutti i thread definiti all’interno di un processo ne condividono le risorse, risiedono nello stesso spazio di indirizzamento e hanno accesso a tutti i suoi dati.Per evolvere parallelamente agli altri thread o processi che si contendono la CPU, il thread mantiene comunque un insieme di caratteristiche comuni a processi pesanti:In base alla capacità di un sistema di gestire a livello kernel i thread ottenuti dalla combinazione delle possibili situazioni:È l’utente che decide l’avvicendarsi dell’esecuzione dei thread. Servono apposite librerie che interagiscono con il kernel.Orientato al parallelismo.A livello di nucleo la gestione dei thread affidata al kernel tramite chiamate di sistema e quindi è il kernel che gestisce i thread come tutti gli altri processi, li deve schedulare, sospendere e risvegliare assegnandogli le risorse di sistema.Il livello kernel è più efficiente. Gestisce meglio il tempo d’esecuzione, la concorrenza e la competizione.Esistono anche soluzioni miste che combina le proprietà di entrambi i meccanismi permettendo di creare a livello utente dei thread che solo però preventivamente devono essere definiti a livello di kernel (i thread utente vengono “mappati” sopra i thread a livello kernel, quindi non possono essere in numero superiore a essi), e lasciano all’utente le politiche di scheduling e di sincronizzazione. I principali vantaggi sono che thread della stessa applicazione possono essere eseguiti in parallelo su processori diversi e che la chiamata al kernel da parte di un thread non blocca necessariamente il processo che lo ha generato.