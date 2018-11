Il sistema ottale

Il sistema ottale è un sistema numerico con base 8. Tale cifra è usata sia per le conversione da ottale a decimale che da ottale a binario.Questo sistema si basa sulle cifre da 0 a 7, perciò è impossibile che, ad esempio, 785 sia un numero ottale, in quanto l'8 non è una cifra del sistema ottale.Ha come caratteristiche l'essere posizionale e addizionale - come tutti gli altri tipi di sistemi numerici -.Analizziamo queste due caratteristiche:: ogni cifra cambia il suo valore in base alla sua posizione.

Esempio:

362>326

263<623

-Addizionale: il valore dell'intero numero è dato dalla somma dei valori delle cifre di cui è composto.

Esempio:

240=200+40+0

367=300+60+7





Conversione dal sistema decimale al sistema ottale

Per convertire un numero decimale a ottale si deve dividere la cifra - decimale - per il numero 8 in successione, finché l'ultimo risultato non darà 0. A questo punto si prendono in considerazione i resti delle divisioni, dall'ultimo al primo e questi andranno a formare il numero ottale.

1.Esempio:

(975)decimale=(...)ottale

975/8=121 resto 7

121/8=15 resto 1

15/8=1 resto 7

1/8=0 resto 1



Soluzione: (975)decimale=(1717)ottale

2.Esempio:

(789)decimale=(...)ottale

789/8=98 resto 5

98/8=12 resto 2

12/8=1 resto 4

1/8=0 resto 1



Soluzione: (789)decimale=(1425)ottale

Per convertire invece da ottale a decimale si andranno a utilizzare le potenze dell'8, partendo da

[math]8^0[/math]

per la prima cifra a destra, per andare poi ad aumentare la potenza di uno ad ogni cifra andando verso sinistra.1.Esempio (prova degli esempi precedenti):(1717)ottale=(...)decimale

1717=(7*

[math]8^0[/math]

[math]8^1[/math]

[math]8^2[/math]

[math]8^3[/math]

)+(1*)+(7*)+(1*)=(7*1)+(1*8)+(7*64)+(1*512)=7+8+448+512=975

Soluzione: (1717)ottale=(975)decimale

2.Esempio:

(1425)ottale=(...)decimale

1425=(5*

[math]8^0[/math]

[math]8^1[/math]

[math]8^2[/math]

[math]8^3[/math]

)+(2*)+(4*)+(1*)=(5*1)+(2*8)+(4*64)+(1*512)=5+16+256+512=789

Soluzione: (1425)ottale=(789)decimale

Conversione dal sistema ottale a binario

[math]2^3[/math]

Per convertire dal sistema ottale a binario si deve sempre prendere in considerazione la cifra 8; si deve riflettere sul fatto che il sistema binario si basa su tutte le potenze del 2.Dato che 8=, nella conversione da ottale a binario si devono sempre prendere in considerazione, cioè tre cifre binarie, che coincidono ad una cifra ottale.

1.Esempio:

(543)ottale=(...)binario

3=(011)binario

4=(100)binario

5=(101)binario

Soluzione: (543)ottale=(101 100 011)binario

2.Esempio:

(42)ottale=(...)binario

2=(010)binario

4=(100)binario

Soluzione= (42)ottale=(100 010)binario

Per convertire invece da binario a ottale basterà dividere il numero in sequenze di 3 bit partendo da destra e poi convertirle in numeri ottali. Se l'ultima sequenza non è completa (non ha 3 bit, ma 2 o 1) aggiungere uno zero o 2 per completarla.

1.Esempio:

(1001010)binario=(...)ottale

(001 001 010)

001=1

001=1

010=2

Soluzione: (1001010)binario=(112)ottale

2.Esempio:

(1010100011)binario=(...)ottale

(001 010 100 011)

001=1

010=2

100=4

011=3

Soluzione: (1010100011)binario=(1243)ottale