Reti WLAN ed evoluzione degli standard

Per WLAN si intende una rete wireless con il raggio di copertura che va dai 100 ai 500 metri. Possono sostituire a tutti gli effetti le LAN cablate offrendo le stesse prestazioni.Una rete WLAN è costituita da una Station e un Access Point.Station: dispositivo che contiene interfacce MAC e PHY wireless conformi allo standard 802.11.Access Point: è un entità che permette la distribuzione dei servizi MAC via Wireless Medium (WM) per le stazioni a esso associate. In genere è una sorta i bridge locale che interfaccia la rete wireless con una wired e copre una ben determinata area consentendo ai dispositivi di passare da una cella all’alta garantendo la connettività. Può anche essere utilizzato come ripetitore di segnale ed effettua le funzioni di bridging, fondamentali per la traduzione dei frame tra la rete wired e wireless.Le reti WLAN utilizzano la famiglia di protocolli 802.11.Il primo, l’802.11 legacy, detta le specifiche a livello “Fisico” e di “Collegamento” per l’implementazione di una rete LAN wireless: velocità i trasferimento dei dati (compresa tra 1 e 2 Mbps) e mezzo trasmissivo (raggi infrarossi nella frequenza di 2,4 GHz per la trasmissione del segnale).L’uso dei raggi infrarossi fu successivamente abbandonato preferendo latrasmissione radio che meglio si adatta alle esigenze di una rete LAN.In Europa la banda disponibile per l’ 802.11 è suddivisa in 13 canali: la frequenza di ciascun canale dista dalla più vicina per 5 MHz.802.11 b – Wi-Fi Wireless Fidelity: viene progettato per una rete massimo di 11 Mbps utilizzando il metodo CSMA/CA per la trasmissione delle informazioni.802.11 a: definisce 12 canali non sovrapposti, 8 dedicati alle comunicazioni interne e 4 per le connessioni punto a punto.802.11 f – IAPP (Inter Access Point Protocol): protocollo a livello Applicazione per la gestione di ESS (Extend Service Protocol): si occupa di gestire l’handhower di terminali da una rete wireless all’altra.802.11 g: esistono varianti chiamate g+ o SuperG che utilizzano l’accoppiamento di due canali per raddoppiare la banda disponibile introducendo notevoli interferenze con altre reti.802.11 i: per sopperire alle debolezze del sistema WEP, creando due standard; specifiche crittografiche per l’uso di AES (Advanced Encryption Standard) e IEEE 802.1X Port Based Natwork Authntication Standard che si occupa dell’autenticazione e gestione delle chiavi nelle WLAN.802.11 n: standard per le reti wireless di grandi dimensioni metropolitane che dovrebbe avere una velocità di trasmissione 5 volte più rapida dell’802.11 g. inoltre prevede l’utilizzo delle tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) che consente di utilizzar più antenne per trasmettere e ricevere, ampliando la banda disponibile attraverso una multiplazione spaziale.802.11 ac: questo standard è attualmente in fase di sviluppo e opera con più flussi spaziali MIMO, MIMO multi-utente e modulazione ad alta densità.