Programmazione mediante cicli

In alcuni casi è necessario far ripetere al computer lo stesso gruppo di operazioni.

Siccome:

I programmatori sono gente pigra(e siccome vengono pagati per fare le cose in fretta)

Un programma realizzato con i cicli è più comprensibile

In certi casi non è possibile capire a priori quante volte deve essere usato

Dove è possibile e dove necessario, si usano i cicli.

Es. facciamo sommare al computer i primi 100 numeri.

Somma = 0

somma = somma + 1

somma = somma +2

somma = somma +3

…

somma= somma +99

Somma = somma +100

Altra soluzione con il ciclo per Es. facciamo dire al computer i primi 100 numeri.

inizio

Somma=0

numero=1

for x=1 to 100

somma = somma+1 (IN SCRATCH SI SCRIVE cambia somma di 1 OPPURE

porta somma a somma + 1 )

dire somma

end for

fine

Esercizio: far scrivere al computer 50 numeri pari partendo da 6.

inizio

Numero = 6

for x= 1 to 50

Scrivi: Numero

Numero = Numero + 2

Endfor

fine

Esercizio: far scrivere al computer 50 numeri multipli di N con N inserito dall’utente partendo da 6.

inizio

Numero = 6

for x= 1 to 50

Scrivi: Numero

Numero = Numero + 2

Endfor

fine

Esercizio: far calcolare al computer la somma dei primi 50 numeri partendo da 2.

inizio

numero =0

somma=0

for x= 2 to 52

numero= numero+2

somma=somma+numero

endfor

fine

LE SUCCESSIONI

Si chiamano Successioni di Interi le sequenze di numeri ∈N nelle quali ogni termine è espresso come funzione di termini della successione stessa. Ogni termine di una successione viene quindi creato passo dopo passo (cioè ad ogni passo dell’algoritmo viene creato un nuovo elemento della successione) utilizzando i termini già creati in precedenza.

Ogni successione è definita da:

uno o più termini di partenza

una equazione matematica mediante la quale è possibile creare il nuovo termine della successione e che sarà funzione dei termini precedenti

L’equazione che definisce la serie viene espressa mediante il termine generico della successione.

Es. N_i=f(N_(x<i) ) si legge così: il termine i-esimo della successione è funzione dei termini della successione che lo precedono

Per ottenere un nuovo elemento della successione è necessario aggiornare ogni volta i valori inseriti nella funzione

Esempio di successione: i numeri interi

Numero di partenza: 0

Funzione: N_(i+1)=N_i+1

Infatti: N_0=0

N_1=N_0+1=0+1=1



N_2=N_1+1=1+1=2N_3=N_2+1=2+1=3

Realizziamo prima un programma lineare (cioè senza cicli) che visualizza i primi 5 termini della sequenza dei numeri interi partendo da 0

Inizio

N=0

Visualizza N

N=N+1

Visualizza N

N=N+1

Visualizza N

N=N+1

Visualizza N

N=N+1

Visualizza N

Fine

Ora possiamo scrivere l’algoritmo usando i cicli:

Inizio

N=0

Visualizza N

For X=1 to 4

N=N+1

Visualizza N

EndFor

End

Adesso generalizziamo il programma chiedendo all’utente di inserire il numero di partenza della sequenza e il numero di termini della successione da visualizzare

Inizio

Input: “inserisci il termine di partenza della successione”: NInizio

Input:”Inserisci il numero di termini da visualizzare”: Quantità

Visualizza NInizio

N=NInizio

For X=NInizio to (Quantità-1)

N=N+1

Visualizza N

EndFor

End



Esempio di successione: i numeri pari

Inizio

Input: “inserisci il termine di partenza della successione”: NInizio

Input:”Inserisci il numero di termini da visualizzare”: Quantità

Visualizza NInizio

N=NInizio

For X=NInizio to (Quantità-1)

N=N+2

Visualizza N

EndFor

End

La sequenza di Fibonacci: successione nella quale ogni termine è dato dalla somma dei due termini precedenti.

Si scrive così:

N_i=N_(i-1)+N_(i-2) con N_0=1 e N_1=1

N_2=N_1+N_0=1+1=2

N_3=N_2+N_1=2+1=3

N_4=N_3+N_2=3+2=5

Perché fare i conti a mano? Usiamo Excel che, come tutti sanno, è una calcolatrice.





Abbiamo usato Excel per vedere come fare i calcoli a mano senza fare troppi calcoli.

Vediamo come inserire in un algoritmo tutto questo:

INIZIO

Ni = 1

N(i+1) = 1

N(i+2) = 0

for i=0 to 100

N(i+2) = N(i+1) + Ni

MOSTRA N(i+2)

Ni = N(i+1)



N(i+1) = N(i+2)END FOR

Esercizio 1 successioni

Realizzare un algoritmo che visualizza N termini della successione che ha come termine di partenza N_0=4

e come termine generico:

N_i=N_(i-1)+3

N_0=4

N_1=N_0+3 =4+3=7

N_2=N_1+3=7+3=10



INIZIO

Ni=0

Ni-1=4

For i=1 to 10

Ni = Ni-1 + 3

Ni-1 = Ni

Mostra: Ni

End for



Esercizio 2 successioni

Realizzare un algoritmo che visualizza N termini della successione che ha come termine di partenza N_0=4

N_1=7 e come termine generico:

N_i=N_(i-1)+3N_(i-2)



INIZIO

Ni=0

Ni-1=7

Ni-2=4

For i=1 to 6

Ni = Ni-1 + 3*Ni-2

Ni-2 = Ni-1

Ni-1=Ni

Mostra: Ni

End for



Esercizio 3 successioni

Realizzare un algoritmo che visualizza N termini della successione che ha come termine di partenza N_0=1

N_1=2 e N_2=3 e come termine generico:

N_i=N_(i-3)+3N_(i-2)- 5N_(i-1)

INIZIO

Ni=0

Ni-1=3

Ni-2=2

Ni-3=1

For i=3 to 9

N i = Ni -3 + 3*Ni-2-5*Ni-1

Ni-3 = Ni-2

Ni-2=Ni-1

Ni-1=Ni

Mostra: Ni

End for

Passaggi per l’implementazione di una sequenza in un algoritmo funzionante:

Inizializzare i termini da cui parte la successione e che devono essere termini noti ovvero costanti

Creare il ciclo for – endfor con il numero di termini che si vogliono visualizzare

Inserire nell’algoritmo la funzione che definisce la successione calcolando il termine generico. Qui terminano i passaggi relativi al ciclo attuale. Bisogna ora preparare le variabili per il ciclo successivo

Aggiornare le variabili assegnando il valore del termine precedente della successione partendo dal più “vecchio”. Se si parte dal più “giovane” si cancellano i valori .

Se è richiesta la visualizzazione di tutti i termini della successione, visualizzare il termine che si è calcolato.

NON SOLO NUMERI

Spesso è utile gestire variabili non numeriche.

Un esempio di variabile non numerica sono le variabili STRINGA: oggetti il cui contenuto è costituito da caratteri alfanumerici ovvero lettere dell’alfabeto (maiuscole e minuscole), numeri e caratteri di punteggiatura.

Es: As34& è una stringa di caratteri alfanumerici

Es. 23562 può essere sia una stringa di caratteri sia un numero

Prendiamo due numeri: 234 e 194

Se questi sono numeri, posso calcolare 234 + 194 = 428

Se questi non sono numeri ma sono stringhe di caratteri, non posso fare la somma, ma posso fare la concatenazione, ad esempio “234” & “194” = “234194”

Queste (le stringhe) sono le variabili dal contenuto più generico possibile e vengono in genere usate per consentire all’utente l’inserimento di dati evitando situazioni imbarazzati di crasch del computer.

Le operazioni che si possono eseguire con le stringhe di caratteri sono:

concatenamento di stringhe. Es “ca” & “sa” = “casa”

estrazione di una stringa di lunghezza data. Es estraggo le prime 4 lettere da “carota”. Il risultato è “caro”

confronto di due stringhe. Es. conf = (“Luigi” = “luigi”) il risultato del confronto è una variabile logica. Ha senso fare la seguente operazione “dado”>”cavallo” ? No, a meno che non si esegua il confronto delle lunghezze delle stringhe.

Conversione di una variabile stringa in una variabile di altro tipo (es. numerica)

Esercizio: estrarre la 5° e la 7° lettera della stringa “pentagono”

INIZIO

Parola = ”pentagono”

Dire lettera 5 di Parola per 1 secondo

Dire lettera 7 di Parola per 1 secondo

FINE

Esercizio: estrarre le prime 5 lettere di “canile” e visualizzarle tutte assieme

INIZIO

i = 0

Parola = ”canile”

Risultato = “ ”

Ripeti 5 volte



Unione di risultato & lettera i di ParolaCambia i di 1Fine CICLODire risultato per 2 secondi