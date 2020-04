Modello Osi

Il modello Osi ha i seguenti scopi :• Frazionamento di un sistema complesso in sottosistemi.• Possibilità di dettare delle dettagliate regole di standardizzazione. 4807712• Modularità funzionale, equivalente a garantire più concorrenza sul mercato.• Possibilità di diverse implementazioni che lascino inalterate le funzionalità.• Sviluppo accelerato delle tecnologie.• Sono permesse le modifiche di un livello, a patto di conservare le funzionalità complessive e le regole di interfacciamento.Livello 7, applicazione :Esso è lo strato più vicino all’utente e gli consente di accedere ai servizi della rete.Livello 6, presentazione :Ha il compito di uniformare la codifica dei dati, in modo che sistemi eterogenei possano comunicare tra loro.Livello 5, sessione :Il flusso di comunicazione tra due computer viene frazionato in sequenze di dati.Livello 4, trasporto :Si occupa di controllare l’integrità della trasmissione . Recupera i pacchetti persi, elimina quelli duplicati e li riassembla nel giusto ordine.Livello 3, rete :Deve assicurare la connettività. Suddivide ulteriormente i pacchetti e instrada i pacchetti sul percorso ottimale.Livello 2, collegamento dati :Garantisce che avvenga la consegna dei dati senza errori.Livello 1, fisico :Si occupa dell’integrità dei singoli bit assicurandone la sincronizzazione.