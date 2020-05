Informatica: Dal computer al web

Dal computer al Web

Il Web è progettato per essere universale:per includere tutto e tutti.- Tim Berners-LeeCon il termine Computer si intende una macchina costituita da dispositivi didiversa natura (meccanici, elettrici, ottici, ecc.) in grado di elaborare dati in modo automatico, veloce, sicuro ed efficace. Il computer, quindi, è una macchina programmabile, in grado di interpretare ed eseguire una serie di ordini impartiti dall’esterno e quindi utilizzabile per scopi diversi.I vari computer disponibili sul mercato si distinguono per dimensioni ecapacità. Ad esempio, i supercomputer sono computer di grandi dimensioni con migliaia di microprocessori collegati tra loro, in grado di eseguire calcoli estremamente complessi. All’estremità opposta si collocano i computer di dimensioni estremamente ridotte, installati all’interno di automobili, televisori, impianti stereo, calcolatrici e apparecchi di varia natura, che sono progettati per eseguire un insieme limitato di attività.I componenti principali di un computer sono i seguenti:l’hardware: la parte fisica del computer, cioè l’insieme delle componenti meccaniche, elettriche, elettroniche.il software: la parte logica del computer, cioè tutti i programmi che consentono la gestione del sistema.Al lavoro il computer si utilizza per memorizzare dati, analizzarli, eseguirericerche e gestire progetti. A casa, invece, il computer si rivela utile per ricercare informazioni, archiviare immagini e brani musicali, tenere sotto controllo le finanze personali, giocare, comunicare con gli amici e molto altro ancora.Tramite il computer è inoltre possibile connettersi a Internet, la rete in gradodi collegare computer in tutto il mondo. L’accesso a Internet è disponibile dietro pagamento di una tariffa mensile nella maggior parte delle aree urbane e, in modo crescente, anche nelle regioni meno popolate.Tra i principali strumenti di Internet c’è senz’altro il World Wide Web, osemplicemente Web, la “ragnatela che avvolge il mondo” con i suoi infiniti nodi ipertestuali, consentendo di pubblicare informazioni di ogni tipo (testi, immagini, video ecc.) rendendoli accessibili in tutto il mondo con un semplice clic.