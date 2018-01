Sistemi di Numerazione (3)

Sistemi di numerazione

Che cosa sono i sistemi di numerazione?

Il nostro sistema di numerazione

La base di un sistema di numerazione

I sistemi di numerazione utilizzati in Informatica

Come effettuare le conversioni da un sistema all'altro

Un sistema di numerazione è una modalità di rappresentazione dei numeri con diversi simboli e criteri.Per capire meglio, proviamo a fare riferimento al nostro sistema di numerazione.Si dice che il nostro sistema di numerazione è decimale e posizionale.Che cosa significano questi termini?Il nostro sistema di numerazione si dice decimale perché numera in base 10.Nel prossimo paragrafo chiarirò meglio il concetto diMa il nostro sistema di numerazione è anche detto posizionale perché ogni cifra possiede un valore diverso in relazione alla posizione che occupa all'interno del numero.Facciamo un esempio, prendiamo in considerazione i numeri 23 e 32.I simboli utilizzati sono i medesimi, ma essi esprimono lo stesso numero? Assolutamente no! Infatti nel numerola cifra 2 ha valore 20, mentre nel numerola cifra 2 ha valore 2!La base di un sistema di numerazione è molto importante, perché ci fornisce due informazioni fondamentali. Esse sono:-Il numero di cifre utilizzate. La base del nostro sistema di numerazione, 10, ci dice che utilizza dieci simboli, che sono: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;-Il valore da attribuire a ciascuna cifra. Per spiegare meglio questo concetto facciamo un esempio.Prendiamo in considerazione il numero 472.Il suo valore sarà uguale a: 4*(10^2)+7*(10^1)+2*(10^0)E se il numero fosse lo stesso ma in base 9?Il suo valore sarà uguale a: 4*(9^2)+7*(9^1)+2*(9^0)Il sistema di numerazione più utilizzato in Informatica è il binario.Esso è un sistema in base 2, con solo due simboli: 0 e 1.I computer comprendono infatti questo sistema, e tutti i file, i caratteri sono sempre codificati con il sistema binario.Ogni simbolo utilizzato durante la codifica (sia esso 0 o 1) equivale aAltri sistemi più o meno utilizzati sono l'e l', rispettivamente numerano in base 8 e in base 16.Il sistema esadecimale è un sistema un po' particolare, perché utilizza 16 simboli, di cui 10 numeri e 6 lettere.In allegato un file con degli esercizi svolti.