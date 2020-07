Frequenza assoluta, relativa, percentuale, cumulativa e distribuzioni di frequenza

Frequenza assoluta: numero di volte in cui una modalità, per variabili qualitative, o un valore, per variabile quantitative, compare in una distribuzione.Frequenza relativa: F_relativa=F_assoluta/N.Frequenza percentuale: F_percentuale=F_relativa∙100.Frequenza cumulativa: frequenza di un valore sommata alle frequenze dei valori che lo precedono.In un grafico la frequenza cumulativa viene riportata in corrispondenza dell’estremo superiore (conformazione ad s italica), a differenza della frequenza relativa che viene riportata al centro dell’intervallo (conformazione a campana).Costruzione di una distribuzione di frequenza con variabile quantitativa continua:• trovare xmax e xmin;• calcolare il range (range= xmax-xmin);• individuare il numero opportuno di classi, che devono avere la stessa ampiezza;• stabilire l’ampiezza delle classi (ampiezza=range/n° di classi);• costruire intervalli esclusivi ed esaustivi. In presenza di [ o ] il valore è compreso nell’intervallo, non è invece compreso in presenza di ( o );• contare il numero di individui per ogni classe.Numero ottimale di classi: n° ottimale di classi=1+10/3 log⁡(N), dove N è il numero di osservazioni.Ampiezza ottimale: h=3,5σ/N, dove σ è la deviazione standard.Rango assoluto: posizione occupata da un’unità in una serie ordinata. Se vi sono più unità con lo stesso valore si assume alle stesse un rango intermedio tra le posizioni occupate.