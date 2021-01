Video appunto: Database relazionali

Il database relazionale consiste in un insieme di tabelle che possono essere connesse tra loro mediante, appunto, relazioni.I principali vantaggi del modello relazionale sono:• l’indipendenza dei dati;• il fatto che la rappresentazione logica dei dati non fa alcun riferimento a quella fisica;• l’informazione è contenuta nei campi e non in strutture fisiche.Il risultato del modello relazionale è un diagramma Entità-Relazioni che viene utilizzato per rappresentare visivamente gli oggetti coinvolti nel modello.Relazione: Una relazione rappresenta un’associazione tra una o più entità.Il tipo base di cardinalità per le relazioni è: uno a uno, uno a molti e molti a molti.• Uno a uno (1:1)Date due entità A e B la relazione uno a uno (1:1) si ottiene quando al massimo una istanza dell’entità A viene associata a una sola istanza dell’entità B.• Uno a molti (1:N)La relazione uno a molti (1:N ) si ha quando per un’istanza dell’entità A, ci sono zero, una, o molte istanze dell’entità B, ma per un’istanza dell’entità B c’è solo un’istanza dell’entità A.• Molti a molti (N:N)La relazione molti a molti (N:N), a volte chiamata non specifica, si ha quando per un’istanza dell’entità A ci sono zero, uno o molte istanze dell’entità B e per un’istanza dell’entità B ci sono zero, una o molte istanze dell’entità A.