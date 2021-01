Video appunto: Database - Introduzione

Il database è una collezione di archivi di dati ben organizzati e ben strutturati, gestiti in modo integrato da un sistema per la gestione delle basi di dati, che costituiscono una base di lavoro per utenti diversi con programmi diversi.DBMS (Database Management System)Il DBMS (DataBase Management System) è il software che consente di costruire e gestire una base di dati, realizzandola nella pratica su memoria di massa, a partire da un progetto e da uno schema dei dati definiti a livello concettuale e tradotto poi in un modello logico dei dati.Il campo è la rappresentazione di un dato su un supporto elaborabile. Il dato può essere una sequenza di caratteri alfanumerici, valori numerici o caratteri speciali espressi nella forma originale o codificata.Il record contiene un insieme di campi o elementi, ciascuno dei quali possiede nome e tipo propri. Solitamente un record è formato nei database dalla riga nella tabella. Si può considerare un insieme di due dati: un puntatore e il dato vero. Il puntatore è l'informazione che deve avere il dato.Una tabella è un insieme di record identici nel numero e tipo di campi contenuti. La tabella organizza quindi i record essendo questa, strutturata in righe (record)e colonne (campi).