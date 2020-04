Commutazione di circuito, di pacchetto e servizio VoIP

Commutazione di circuito :Viene riservato un percorso fisso, fisicamente stabilito tra la stazione mittente e la ricevente. Non vi sono dei canali dedicati, ma c’è l’unione di più rami di rete.Commutazione di pacchetto :Non esiste un percorso fisso e i dati vengono suddivisi in pacchetti in modo da renderli leggeri e facilmente trasportabili.Il percorso viene stabilito da dispositivi che gestiscono il traffico di rete. I pacchetti vengono riassemblati nel pc destinazione.Il servizio VoIP :Permette di una chiamata telefonica utilizzando la connessione alla rete Internet. Rispetto alla telefonia tradizionale, il servizio VoIP permette di effettuare chiamate telefoniche a costi notevolmente inferiori, soprattutto per chiamate al di fuori dei confini nazionali. Con VoIP è possibile telefonare ad altri utenti che utilizzano lo stesso software VoIP, ma anche verso telefoni tradizionali. Il software integra spesso anche altri servizi come la possibilità di trasferire file, di effettuare chiamate video usando webcam, di stabilire una chat o una videoconferenza.La chat permette il colloquio in tempo reale utilizzando la tastiera e il monitor, permette anche lo scambio di file audio, video e la condivisione di documenti. La chat può essere fra due persone o anche da un gruppo.La videoconferenza consente a più utenti collegati alla rete di comunicare in audio e video tra loro.