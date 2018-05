C++ - Congettura di Collatz

Cominciamo!

La Congettura di Collatz è una congettura che non è stata ancora dimostrata.Essa è una sequenza finita di numeri interi. Partendo da un numero intero n:Se n è pari, allora:n viene diviso per due;Altrimenti, se n è dispari:n viene moltiplicato per 3 e aumentato di 1.Oggi andremo a realizzare un algoritmo che ci stampi tutta la sequenza relativa ad un qualsiasi numero.#include #include

using namespace std;

int main()

{

int n, r; //nominiamo due variabili, n ed r.

cout<<"Inserisci un numero intero"<<endl;

//Facciamo in modo che il programma ci stampi un messaggio che ci inviti ad inserire un numero intero.



cin>>n; //Il programma riceve un input, cioè n;while(n > 1){ //Ripetiamo le seguenti istruzioni mentre n è maggiore di 1r = n % 2; //Definiamo r come n modulo 2if(r == 0){ //Se r è uguale a 0, il che vuol dire che n è parin = n/2; //Si divide n per 2}else{n = n * 3 + 1; //Altrimenti n viene triplicato e aumentato di 1cout<

}