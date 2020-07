Wortschatz - Körper und Krankheiten

Wortschatz - Gesundheit

Korper

Krankheiten

• der Kopf(ö-e) =testa• die Nase (-n)• die Brust(ü-e) =petto• dar Ohr(-en)• der Bauch(ä-e) =pancia• der Rücken(-) =schiena• das Auge (-n)• das Bein (-e) =gamba• der Mund(ü-er) = bocca• der Arm (-e)• der Hals (ä-e) = collo• die Hand (ä-e)• das Gesicht (-er)• der Finger (-)• das Knie (-)• der Fuß (ü-e)• die Zehe (-n) =dito del piede• die Schulter =spalla• der Busen=seno• aus|strecken=stendere, allungare• drehen=girare• heben=alzare• beugen=piegare• halten=tenere, fermarsi• sich am Kopf verletzen• eine Wunde im Gesicht haben• sich den Fuß verstauchen=slogarsi il piede – die Verletzung=la ferita• einen Gips am Arm tragen• sich in Bein brechen• der Unfall (ä-e)=incidente, infortunio• stürzen=cadere• die Kraft(ä-e)=forza• auf|passen=fare attenzione• der Ausschlag (ä-e)=eruzione cutanea• die Erkältung(-en)=raffreddore• das Fieber(-)• die Grippe=influenza• der Husten(-)=tosse• der Schmerz(-en)=dolore• der Schnupfen(-)=raffreddore• die Allergie(-n)• ein|nehmen• weh|tun• sich fühlen=sentirsi• messen=misurare• husten=tossire• die Tablette(-n)=compressa• das Antibiotikum(-a)• Tropfen gegen Halsschmerzen=gocce per il mal di gola• der Hustensaft• die Salbe(-n)=pomata• das Medikament(-e)=farmaco