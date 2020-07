Wortschatz - Artzt und Lebensstil

Wortschatz - Gesundheit

Artzt

Lebensstil, Lebenswise

• die Temperatur messen• den Patienten untersuchen• Bettruhe verordnen=prescrivere riposo a letto• sich den Hals an|schauen• den Blutdruck messen=misurare la pressione• Medikamente verschreiben• röntgen=fare i raggi• krankschreiben=rilasciare un certificato di malattia• sich aus|ruhen=riposarsi• schwanger sein=essere incinta• pflichtig=obbligatorio• wirken=fare effetto – die Wirkung• die Stirn ist warm=la fronte è calda• sich erholen=rilassarsi• sich bewegen• müde sein• aktiv sein• gestresst sein• an der frischen Luft sein• vom Alkohol abhängig sein=essere dipendente dall’alcol• in Form sein• mit dem Rauchen auf|hören=smettere di fumare• erweitern=ampliare• verzichten auf=rinunciare a• ausreichend=sufficiente• ab|nehmen=dimagrire≠zu|nehmen• sich unterziehen=sottoporsi• überzeugt=convinto• das Selbstwertgefühl(-e)=autostima• stören=disturbare• verantwortungsbewusst=responsabile• sich entspannen• der gesundheit schaden=nuocere alla salute• sich gesung ernähren – die Ernährung• überarbeitet sein=essere oppresso dal lavoro• belastet sein=essere oppresso• unter Druck stehen= sentirsi sotto pressione• das Übergewicht haben=essere in sovrappeso• ein gesundes Leben führen=condurre una vita sana• übermudet sein=essere spossato• immer Wasser dabei haben= avere sempre l’acqua a portata di mano• das Aussehen=aspetto• das Bedürfnis=bisogno• sich entwickeln=svilupparsi• leiden=soffrire• wachsen (wächst)=crescere• sich operieren lassen