Uso della preposizione ZU in tedesco

La preposizione “zu”, in tedesco è molto frequente.Innanzitutto, occorre dire che essa regge il dativo e poiché si combina con l’sarticolo determinativo che segue, lo troviamo sotto la forma• ZUM (Maschile e neutro = zu + den)• ZUR (femminile = zu + der)• ZUN (plurale = zu + den)Quando si usa?1.Con le ricorrenze:• zu Weihnachten (= per Natale, a Natale)• zu Osten (per Pasque, a Pasqua)• zum Geburtstag (= per il compleanno)• zum Neujahr (= per l’anno nuovo)2. con i pasti• zum Frühstüch ( = a colazione, per colazione)• zum Mittagessen (= a pranzo, per pranzo)• zum Abendessen = a cena, per cena)• Ti invito a cena = Ich lade dich zur Abendessen ein (= invitare: einladen)• Ti invito per la mia festa = Ich lade dich zur meiner Party (Geburtstagparty) ein3. Quando esiste un rapporto numerico• Ho comprato un paio di scarpe a 200 euro = Ich habe ein Paar Schuhe zu 200 Euro gekauft• Mi dia il maglione a 50 euro = Geben Sie mir Bitte den Pullover zu 50 euro• Vorrei una bottiglia d’acqua da un litro = Ichi möchte eine Flasche Wasser zu einem Liter• Per la prima volta = zum ersten mal• Per l’ennesima volta = zum Xten Mal4. Se indica un complemento di fine o scopo• Questo è un luogo ideale per il riposo = Das ist ein idealer Ort zur Erholung• Per dormire devo prendere delle pasticche = Zum Schalef nuss ich Tabletten nehnen5. Per indicare un moto a luogo, verso un luogo pubblico nel senso di dirigersi e quindi senza entrare. In tal caso si adopererebbe “in”• Ich gehe zum Bahnhof = Ni sto dirigendo verso la stazione• Ich gehe zur Bank = Mi sto dirigendo verso la Banca6. Per indicare un moto a luogo verso una persona o verso un esercizio pubblico• Ich komme zu dir• Du kommst zu mir• Wir gehen zum Friseur (= parrucchiere)• Ich gehe zum Arzt (= dottore)7. Da ricordare, perché si tratta di un’eccezione:• essere a casa = zu Haus sein• a piedi = zu Fuß• per esempio = zum Beispiel (abbreviato in z.B)