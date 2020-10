Pronomi riflessivi in tedesco

1) Hanno la stessa forma dei pronomi personale2) Se hanno una funzione di complemento oggetto, vanno in accusativo3) Se hanno una funzione di complemento di termine, vanno in dativoEssi sono:• Accusativo: mich, dich, sich, uns, euch, sich• Dativo: mir, dir, sich,uns, euch, sichCome si può notare, essi si differenziano soltanto alle prime due persone singolari4) Il “si” (pronome riflessivo) italiano si traduce sempre con “sich”5) Come tutti gli altri pronomi personali, anche i riflessivi seguono il verboEsempi:• Io mi lavo = Ich wasche mich• Tu ti pettini = Du kämmst dich• Io mi lavo le mani = Ich wasche mir die Hände• Tu ti pettini i capelli = Du kämmst dir die Haare• Lei si veste = Sie zieht sich an6) Il verbo vestirsi = anziehen.È composto da an + ziehen. “An” è un prefisso separabile per cui al presente deve essere collocato in fondo alla frase• Noi ci spogliamo = Wir ziehen uns ausDa notare che “ziehen” significa tirare, estrarre, togliere. Unito ad un prefisso separabile, acquista due significati diversi e cioè:• anziehen = vestirsi• ausziehen = spogliarsi7) In genere se il verbo è riflessivo in italiano lo è anche in tedesco. Tuttavia esiste qualche eccezioneRiflessivi in italiano ma non in tedesco• Alzarsi = aufstehen (verbo separabile)• Addormentarsi = einschlafen (verbo separabile)• Spaventarsi = erschreckenEsempio:Tu ti addormenti alle 11 e ti alzi alle 8• Du schläfst um drei Uhr und du stehe um acht Uhr aufRiflessivi in tedesco, ma non in italiano• Sich bedanken = ringraziareAttenzione: Il verbo “bedanken” richiede “bei” prima della persona che si ringraziaTi ringrazio per il tuo regalo= Ich bedanke dich bei euch für dein Geschenk• Sich fürchten = avere pauraEsempio:I bambini hanno paura del cane• Die Kinder fürchten sich von dem Hund