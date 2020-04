L’imperativo in tedesco

Esempio

1. L’imperativo tedesco ha due persone:• 2.a singolare• 2.a plurale2. Come si forma?Per formare la 2.a persona singolare:• si parte dalla persona corrispondente del presente indicativo• si toglie il soggetto• si elimina la desinenza –ST(kommen) - du kommst – komm – komm! (per esprimere l’ordine di “venire”)(gehen) - du gehst – geh – geh! (per esprimere l’ordine di “andare”)(fahren) - du fährst - du fährst – fahr – fahr ! (per esprime l’ordine di « andare » con un mezzo di locomozione3.Attenzione: all’imperativo il verbi forti perdono anche l’umlaut4. (essen) - du isst - iss –iss! (per dare l’ordine di « mangiare »)In questo caso si toglie solo la –T5. Per formare la 2.a persona plurale:• si parte dalla persona corrispondente del presente indicativo• si toglie il soggetto• non si toglie la desinenza(kommen) – ihr kommt – kommt(essen) – ihr esst – esst!(trinken) - ihr trinkt – trinkt !Ihr gebt – gebt !6. Per esprimere un ordine nei confronti di una persona a cui si dà del « Lei », si utilizza Sie + infinito del verbo (“Sie scritto con la lettera maiuscola)• Si sieda, prego! Setzen Sie sich!• Venga dentro, per favore! Kommen Sie herein, bitte!• Legga! Lesen Sie• Scriva! Schreiben Sie!• Chiami al telefono, per favore! Rufen Sie, bitte an!• Mi porti una tazza di te! Bringen Sie mir eine Tasse Tee7. Due particolaritàSappiano che i verbi la cui radice dell’infinito termina por –n o per –t aggiungono una –e- eufonica prima di aggiungere la desinenza –st della 2.a persona singolare del presente indicativo. Se non si ricorresse a questo espediente, la voce verbale risulterebbe impronunciabile.Esempio:arbeiten – du arbeitEstantworten – du antwortEstöffnen – du öffnEstTale -E- rimane anche all’imperativo• arbeitE! – antwortE ! – öffnE !8. Alcuni verbi che terminano in – ELN come klingen (suonare), lächen (sorridere), streicheln (accarezzare), handeln (trattare, agire), al presente indicativo fanno• Ich handle, du handelst• Ich lächle, du lächelstQuesti verbi formato l’imperativo non dalla 2.a persona, ma dalla 1.a persona singolare del presente indicativo,per cui• kinglelm – ich kingle – kingle!• handeln – ich handle – handle!