Giornata tipo: tedesco

Wie ich den heutige Tag verbracht habe

Ich bin um 9 Uhr aufgestanden. Ich habe lange geschlafen, weil ich gestern auf einer Hochzeit gewesen bin. Nach dem Aufstehen bin ich ins Badezimmer gegangen, habe mich gewaschen, habe mir die Zähne geputzt und habe mich abgezogen. Dann habe ich in der Küche Kaffee gekocht und ein Brötchen mit Marmelade gegessen. Nachdem ich mein Bett gemacht habe und die Zimmer gefegt habe, bin ich mit meinem Hund bis zur Kirche gegangen. Ich habe gestern mein Auto an der Kirche stehen gelassen, weil Freunde mich mitgenommen haben. Ich bin mit dem Auto zur Post gefahren und habe Geld abgeholt. Dann bin ich zum Supermarkt gefahren und habe eingekauft.Zu Hause habe ich eine Suppe gekocht und gegessen. Nach dem Essen habe ich eine Stunde geschlafen. Am Nachmittag bin ich in den Garten gegangen und habe die Tomatenpflanzen und den Salat gegossen. Dann ist mein Neffe gekommen und ich habe ihm bei den Schulaufgaben geholfen. Ich habe die englischen Vokabeln abgehört und habe ihm die Potenzrechnung erklärt. Danach habe ich die Hemde meines Sohnes gebügelt.Bevor ich in meinem E-Book gelesen habe , habe ich den Kaninchenstall sauber gemacht und den Vogel gefüttert. Als mein Sohn nach Hause gekommen ist, haben wir gegessen. Wir haben uns die Fotos, die ich auf der Hochzeit geknipst hatte, im PC angesehen. Danach sind wir schlafen gegangen.