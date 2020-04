Futuro 1 e futuro 2 in tedesco

Il futuro 1 tedesco corrisponde al futuro semplice italianoIl futuro 2 tedesco corrisponde al futuro anteriore italiano1. Il futuro semplice (o futuro 1) si forma con verbo WERDEN (che si coniuga al presente) + verbo all’infinito dell’azione che si realizzerà al futuro.N.B. Tale verbo all’infinito si colloca in fondo alla frase.2. Come si coniuga il verbo WERDEN al presente?ich Werdedu Wirster/sie/es Wirdwir Wirdihr Werdensie/Sie Werden3. Stasera andrò al cinemaHeute Abend werde ich ins Kino gehenHeute Abend wirst du ins Kino gehenHeute Abend wird er/sie/es ins Kino gehenHeute Abend wir werden ich ins Kino gehenHeute Abend wird ihr ins Kino gehenHeute Abend werden sie/sie ins Kino gehen4. Esempi :Essi lavoreranno tutto il giorno = Ihr werden den ganze Tag arbeiten5. Il futuro 1 non è molto usato. Si preferisce adoperare il presente accompagnato da un indicatore di tempo, per esempio: MorgenDomani pioverà = Morgen regnet esInvece che dire Morgen wird es regenDomenica mi alzerò prima = Sonntag verde ich früh aufstehen6. Il futuro anteriore (o futuro 2) si forma con il verbo WERDEN + participio passato + SEIN/HABENEssi saranno arrivati a quest’ora = Um diese Zeit, werden sie angekommen seinEgli avrà pagato il conto = Er werde die Rechnung bezahlt haben7. Spesso, il futuro 2 si rafforza con whol = sicuramente, ganz sicher= certamenteWhol, wird er die Rechnung bezahlt habenGanz sicher, wird er die Rechnung bezahlt haben8. In una frase non possono coesistere due futuri per cui uno (quello introdotto da wenn) va messo al presente (regola del doppio futuro):Er wird mich am Bahnhof abholen, wenn ich ankomme9. Il futuro, come del resto anche in italiano, può servire anche per fare una supposizioneSarà malato:Vielleicht (= forse) ist es krank – Er weird krank seinWahrschenlich (= molto probabilmente) ist er krank gewesen – Er wird krank gewesen sein