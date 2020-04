In città: dare e chiedere informazioni

1. Innanzitutto è necessario imparare alcuni termini utili per spostarci in città (raggruppati per genere):die Stadt la cittàdie Kirche la chiesadie Kreuzung l’incrociodie Ampel il semaforodie Ecke l’angolodie Post l’ufficio postaledie Polizei la poliziadie Bank la bancadie Apotheke la farmaciadie Straße la stradader Platz la piazzader Supermarkt il supermercatoder Fußgängerüberweg il passaggio pedonaleder Parkplatz il parcheggioder Bahnhof la stazione ferroviariader Flughafen l’aeroportoder Zeitungskiosk l’edicola di giornalidas Rathaus il municipiodas Museum il museo2.Alcune espressioni per indicare la direzione:• nach links = a sinistra• nach rechts = a destra• geradeaus = a dritto• immer geradeaus = sempre a dritto• an der Ecke = all’angolo• bei der Ampel = al semaforo3. Alcuni verbi• Gehen Sir = vadsa….• Da liegt = qui si trova4. Per chiedere gentilmente:• Bitte,……?• Bitte, Entschuldigung……….?• Bitte, Entschuldigen Sie……?5. Domande.Bitte, Entschuldigen Sie wie komme ich zur/zum + luogo che vogliamo raggiungere (die Kirche, das Rathaus, der Platz)Abbiamo due possibilità: zur o zumZur (contrazione di zu der) si adopera quando il nome che segue è femminile• Bitte, wi komme ich zur Post ? (Come vado alla posta ?)• Bitte, wie komme ich zur Polizei ?• Bitte, wie komme ich zur Apotheke ?• Bitte, wie komme zur Schillerstraße ?• Zum (contrazione di zu dem) si adopera quando il nome che segue è maschile o neutro• Bitte, wie komme ich zum Bahnhof? (der Bahnhof)• Bitte, wie komme ich zum Rathaus ? (das Rathaus)• Bitte, wie komme ich zum Supermarkt ? (das Museum)• Bitte, wie komme ich zur Alexanderplatz ? (der Alexanderplatz)6. Le risposte potrebbero essere :• Gehen Sie immer geradeaus bis zur Kreuzung ; die erste Straße links ist die Schillerstraße• Da liegt das Museum.• All’angolo c’è la banca = An der Ecke ist die Bank• Al semaforo a sinistra, può vedere la farmacia = Bei der Ampel rechts, sehen Sie die Apotheke