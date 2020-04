Bitte buchstabieren!

wie Ulrich

Ü [ y ] wie Übermut

V [fau] wie Victor

W [ve] wie Wilhelm

X [ix] wie Xantippe

Y [ypsilon] wie Ypsilon

Z [tsètt] wie Zacharias

Zum Beispiel :

Müller = M wie Martha, Ü wie Übermut, L wie Ludwig L wie Ludwig, E wie Emil, R wie Richard

Quando ci viene chiesto il nome è probabile che ci venga anche chiesto di fare lo spelling. La domanda è "Bitte, buschstabieren!" Das ist vorgabe wie man worter standardisiert buchstabieren soll (Buchstabieren significsa "come scrivere le parole in modo standardizzato). Fra parentesi quadra è indicata la pronuncia, utilizzando l'alfabeto fonetico internazionale."è" corrisponde ad una"e" aperta come l'italiano "erba". La richiesta di fare lo spelling è molto frequente nei paesi germanofoni pere cui la lista che segue deve essere imparata a memoria. "wie" significa "come".Buchstabierenalphabet ist:A [a] wie AntonÄ [ɜ] wie ÄrgerB [bé] wie BertaC [sé] wie CäsarCH [ʃ] wie CharlotteD [dé] wie DoraE [é] wie EmilF [èf] wie FriedrichG [ghé] wie GustaH [ha] wie HeinrichI wie IdaJ [jott] wie JuliusK [ka] wie KaufmannL [èl] wie LudwigM [èmm] wie MarthaN [ènn] wie NordpolO [o] wie OttoÖ [œ ] wie ÖkonamP [pé] wie PaulaQ [ku] wie QuelleR [err]wie RichardS [èss] wie Samuelß (eszett/scharfes s)T [té] wie Theodor