Los relativos

Que

Quien/es

El qual/los cuales/la cual/las cuales

Cuyo/a/os/as

Donde

Cuando

Como

Los relativos se usan para referirse a un antecedente ya expresado sin volver a mencionarlo y poniendo en relación dos oraciones, una principal y una subordinata:He conocido a un chico. Este chico es supersimpático -> He conocido a un chico que es supersimpático.• El pronombre relativo que es la forma más utilizada.Se usa cuando el antecedente es persona o cosa identificada o no:Sonia, que es mi mejor amiga, vive en mi edificio.La chica que vive en mi edificio es mi mejor amiga.• Puede ir precedido de una preposición y un artículo determinado:La chica con la que sale mi hemano se llama María.• Puede usarse también sin antecedente, porque este es evidente por el contexto o no es necesario mencionarlo. En estos casos, el relativo va precedido del artículo determinado:El que me está saludando es mi primo.• Cuando el antecedente se refiere a una frase, una situación o una idea, se utiliza lo + que + verbo:¿Has oído? Lo que dice ese hombre es increíble.• En correspondencia de la forma el/la/los/las + que sin antecedente, en italiano se utiliza el pronome dimostrativo:A: ¿Qué vestido me pongo? (=che vestito mi metto?)B: El que llevabas el otro día. (=quello che portavi l’altro giorno)• Los pronombres relativos quien/quienes se usan cuando el antecedente es una persona ya identificada y normalmente en contextos formales:He hablado con María, quien me ha dicho la verdad.• Pueden ir precedidos de una preposición(pero nunca del artículo):El chico con quien se va a casar Manoli se llama Andrés.• Pueden usarse también sin antecedente y con función de sujeto, aunque es poco frecuente y se prefiere usar la combinación artículo determinado + que. Corresponde a la/s persona/s que:Quien (=el que) sepa la respuesta puede levantar la mano.• Los relativos el cual/los cuales, la cual/las cuales se usan cuando el antecedente es persona o cosa, sobretodo en contextos formales. En su lugar se prefieren las formas el/la/los/las + que.• Normalmente van precedidos de una preposición o una locución prepositiva y de un artículo determinado:Este es el chico del cual me he enamorado.El centro comercial para el cual han gastado mucho dinero es enorme.• Cuando el antecedente se refiere a una frase, una situación o una idea, se utiliza lo + cual:Javier trabaja para pagarse los estudios, lo cual me parece estupendo.• Los adjetivos relativos cuyo/a/os/as indican una relación de posesión o pertenencia con respecto al antecedenteon el que concuerdan en género y número. Pertenecen a un registro culto y equivalen a del que/cual, de la que/cual, de los que/cuales, de las que/cuales, de quien/quienes:Ese grupo musical, cuyo concierto me ha gustado mucho, se llama “Héroes del silencio”.Tengo una compañera cuya madre es actriz.• Nunca va precedido del artículo pero puede ir precedido de una preposición:En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...• El relativo donde se usa cuando el antecedente es un lugar. Equival a el lugar + en + el que/cual:Esta es la Universidad donde he estudiao mi carrera.• Es frecuente la construcción ser + complemento de lugar + donde:Es en la plaza Mayor donde hemos quedado.• Cuando el verbo que lo acompaña es un verbo de movimiento, se pueden utilizar también las formas adonde si hay antecedente y a donde si no hay antecedente.• Puede usarse con preposición.• El relativo cuando se usa cuando el antecedente es un momento en el tiempo. Equivale a el momento en el que/cual:Fue en julio cuando organizamos el viaje d novios.• El relativo como se usa cuando el antecedente es un modo de hacer algo. Equivale a el modo en el que/cual, la manera en la que/cual:Es con el ordenador como preparas los ejercicios. ¿Verdad?Oraciones de relativo especificativas o explicativasLas oraciones introducidas por un relativo pueden ser especificativas o explicativas:• Las oraciones especificativas se refieren a un antecedente no identificado y sirven para especificarlo. Son esenciales para la frase:Los almnos que no habían hecho los deberes sacaron una mala nota.• Las oraciones explicativas se refieren a un antecedente ya identificado y añaden una información no esencial acerca de este. Se podrían suprimir sin alterar el significado esencial de la frase:Los alumnos, que no habían hecho los deberes, sacaron una mala nota.• QUE puede introducir tanto oraciones explicativas como especificativas• QUIEN/QUIENES pueden introducir oraciones explicativas y oraciones especificativas (sólo cuando no están en función de sujeto)