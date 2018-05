Il verbo in latino: generalità

Come in italiano, la terminazione del verbo ci indica il modo, la persona e il tempo. Infatti se scrivo “mangiai” da –ai capisco che si tratta• del modo indicativo• del passato remoto• della 1.a persona singolareIl latino si comporta in modo analogo con una differenza: la forma passiva non si esprime come in italiano, con il verbo essere + participio passato, bensì con delle uscite particolariEsempio:sono lodato – laud-or

Come in italiano, anche in latino esistono

• i verbi transitivi (accompagnati di solito da un complemento oggetto)

• i verbi intransitivi

Magister discipulos laudat = Il maestro loda gli studenti

Discipuli magistro obtemperant = Gli studenti obbediscono al maestro

Non sempre un verbo transitivo in italiano corrisponda ad un verbo transitivo in latino. Per questo aspetto della lingua, il vocabolario ci può aiutare



Esempio:invidio + complemento oggetto della persona invidiata = Invidio le persone riccheinvideo = dativo delle persona che si invidia come se si dicesse “porto invidia a…” = Invidemus dominae (e non dominam)

Per quanto riguardala forma, in latino i verbi possono essere

• Attivi: amo (= io amo)

• Passivi: amor (= io sono amato)

• Deponenti (forma passiva, ma significato attivo): hortatur (= egli esorta)

Per quanto riguarda i tempi, esistono notevoli differenze fra le due lingue. Per es.. in latino il condizione non esiste ed è sostituito dal congiuntivo. Esiste anche un infinito ed un participio futuro

Le coniugazioni latine sono quattro:

-are - ēre - ěre -ire

laud-are vid-ere scrib-ere aud-ire

Nel passaggio verso l’italiano (in cui le coniugazioni sono tre) , la 2.a e la 3.a coniugazione sono confluite nella seconda

Utilizzando il vocabolario, è fondamentale individuare per ogni verbo il paradigma. Il termine “paradigma” significa “modello, esempio”. Le cinque voci fornite dal paradigma sono:

• 1.a persona del presente indicativo: narro

• 2.a persona del presente indicativo: narr-as

• 1.a persona singolare dell’indicativo perfetto (=passato remoto): narravi

• Supino: narratum

• Infinito presente: narrare

A partire dal paradigma si possono coniugare tutti i tempi a tutte le persone. Altri esempi di paradigma.

amo, as, avi, atum, are

moneo, es, ui, itum, ere

lego, is, legi, lectum, ere

audio, is, ivi, itum, ire

N.B. Se la radice non subisce variazioni, essa si omette e nel vocabolario figurano soltanto le desinenze