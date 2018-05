Terza declinazione in latino

La terza declinazione

La terza declinazione è la più complessa. Essa comprende nomi maschili, femminili e neutri. Prima bisogna chiarire il significato di due termini: parisillabo e imparisillabo. Un sostantivo si definisce “parisillabo” quando il nominativo ed il genitivo singolari hanno lo stesso numero di sillabe; se il numero di sillabe è diverso, il sostantivo si chiama imparisillabo.L’unico aspetto che accomuna tutti i sostantivi della 3.a declinazione è• l’uscita del genitivo singolare sempre in -isAltri aspetti sono• il dativo singolare termina sempre in -i• il dativo e l’ablativo plurale terminano sempre in -ibus• il plurale dell’accusativo e del vocativo sempre in -es• Il vocativo è sempre uguale al nominativoIn funzione di queste variabili, i sostantivi che appartengono alla terza declinazione possono essere classificati in tre gruppi:1) Nomi imparisillabi che davanti dell’uscita in -is del genitivo presentano una sola consonante. Una caratteristica fondamentale di questo gruppo, oltre a quelle sopracitate, è l’uscita del genitivo plurale in -umEs.: homo-hominis (m), virtus-virtutis (f), caput-capitis (n)

Sing. Plurale Sing. Plurale Sing. Plurale

Nominativo homo homin-es virtus virtut-es caput capita

Genitivo homin-is homin-um virtut-is virtut-um capit-is capit-um

Dativo homin-i homin-ibus virtut-i virtut-ibus capit-i capit-ibus

Accusativo homin-em homin-es virtut-em virtut-es caput capit-a

Vocativo homo homin-es virtus virtut-es caput capit-a

Ablativo homin-e homin-ibus virtut-e virtut-ibus capit-e capit-ibus

Da un quadro comparativo, in senso verticale ed orizzontale si nota

• l’uscita in -e, per l’ablativo singolare di tutti i generi,

• il nominativo, accusativo e vocativo sia singolare che plurale per il genere neutro coincidono

N.B. Esistono alcuni sostantivi parisillabi che al genitivo plurale escono in -um, come si trattasse di imparisillabi. I principali sono

pater, patris

mater, matris

frater, fratris

iuvenis, iuvenis

senex, senis

canis, canis

panis, panis

2) Nomi parisillabi e nomi imparisillabi che davanti dell’uscita in -is del genitivo presentano due consonanti. Una caratteristica fondamentale di questo gruppo, oltre a quelle sopracitate è l’uscita del genitivo plurale in –ium. L’ablativo singolare in –e è comune con il 1° gruppo

Es.: civis, civis (m) - urbs, urbis (f) - os, ossis (n)

Maschile Femminile Neutro

Sing. Plurale Sing. Plurale Sing. Plurale

Nominativo civis civ-es urbs urb-es os oss-a

Genitivo civ-is civ-ium urb-is urb-ium os-is oss-ium

Dativo civ-i civ-ibus urbi urb-ibus oss-i oss-ibus

Accusativo civ-em civ-es urbem urb-es os oss-a



Vocativo civis civ-es urbs urb-es os oss-aAblativo civ-e civ-ibus urbe urb-ibus oss-e oss-ibus

L’unica differenza fra il primo e il secondo gruppo consiste nel genitivo plurale in -ium

N.B. Alcuni sostantivi. pur essendo imparisillabi e con due consonanti davanti alla desinenza -is, hanno il plurale in -um:

parens,parentis genitore

gigans, giganti gigante

Seguono la stessa regola alcuni sostantivi imparisillabi, ma monosillabicio al nominativo presente:

mus, muris il topo genitivo plurale: murium

plebs, plebis la plebe genitivo plurale: plebium (esiste solo al singolare)

lis,litis la lite genitivo plurale: litium

3) Comprende parisillabi ed imparisillabi neutri che al nominativo singolare escono in -e, al, -ar

Esempio: mare,maris – animal, animalis – calcar, calcaris - lacunar, lacunaris

L’ablativo singolare esce in –i

Il genitivo plurale esce in –ium

Il nominativo, l’accusativo ed il vocativo plurale escono in –ia

Singolare Plurale

Nominativo mare mar-ia

Genitivo mar-is mar-ium

Dativo mar-i mar-ibus

Accusativo mare mar-ia

Vocativo mare mar-ia

Ablativo mar-i mar-ibus

Riepilogo

• Il nominativo singolare è variabile

• Il nominativo plurale neutro esce in -ia (3° gruppo) oppure in -a (1° e 2° gruppo), il nominativo plurale maschile e femminile (1° e 2° gruppo) esce in -es

• Il genitivo singolare esce sempre in -is

• Il genitivo plurale può uscire in -um (1° gruppo o in -ium (2° e 3°)

• Il dativo singolare e plurale esce sempre in -i/-ibus

• L’accusativo esce in -em (1° e 2° gruppo), è uguale al nominativo nel 3°gruppo

• Il vocativo coincide sempre con il nominativo

• L’ablativo singolare esce in -e (1° e 2° gruppo) e in -i (3° gruppo). Al plurale esce sempre in -ibus.

La declinazione di vis (=forza)

Singolare Plurale

Nominativo vis vires

Genitivo roboris virium

Dativo robori viribus

Accusativo vim vires

Vocativo vis vires

Ablativo vi viribus