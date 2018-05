Quarta declinazione in latino - Regole

La quarta declinazione

La maggior parte dei nomi che appartengono alla IV declinazione sono maschili; pochi sono quelli femminili e neutri. L’uscita al genitivo singolare è per tutti in -us. Al nominativo singolare due uscite sono possibili: -us oppure -u

Maschile/Femminile Neutro

Singolare Plurale Singolare Plurale

Nominativo fruct-us fruct-us corn-u corn-ua

Genitivo fruct-us fruct-uum corn-us corn-uum

Dativo fruct-ui fruct-ibus corn-u corn-ibus

Accusativo fruct-um fruct-us corn-u corn-ua

Vocativo fruct-us fruct-us corn-u corn-ua

Ablativo fruct-u fruct-ibus corn-u corn-ibus

Si nota che

• il dativo e l’ablativo plurale per entrambi i generi escono in -ibus

• l’ablativo singolare per tutti i generi esce in -u

• tutto il singolare dei nomi neutri escono in –u, eccetto il genitivo

• i casi diretti del neutro plurale escono in –ua



Particolarità

Alcune sentenze o proverbi

• il nominativo ed il vocativo, maschile/femminile al singolare e al plurale escono in• -us. Lo stesso vale anche per l’accusativo plurale e, come già detto, per il genitivo singolare• da notare la differenza fra fruct-um e fruct-uumAlcuni termini,al dativi e all’ablativo plurale hanno mantenuto l’antica uscita in1) -ubus, anziché in –ibus• quercus (la quercia ): querc-ubus• specus (la spelonca): spec-ubus• tribus (la tribu): tribubus• Arcus (l’arco): arc-ubus mentre arc-ibus deriva da arx,arcis (la fortezza, l’altura)• Partus (il parto: part-ubus mentre part-ibus deriva da pars,partis (la parte, anche in senso figurato)• Artus (l’arto) : art-ubus, mentre art-ibus deriva da ars,artis (l’arte, il mestiere, il talento)2) Senatus, -us al genitivo singolare alterna senat-us con senat-i. L’ultima uscita si trova nelle espressioni ufficiali, quali senati consultum = la delibera del senato, senatoriale)3) Il termine domus, -us (la casa) presenta alcune particolarità. Questo termine ci rimanda al greco dèmo = costruire che a sua volta ci fa risalire all’indoeuropeo dem/dom (parola che si ritrova anche in russo: dom(дом)• Ablativo singolare: dom-o, anziché dom-u• Accusativo plurale: dom-os, anziché dom-us• Frequente è il genitivo locativo: dom-i (= a casa, in casa)4) Alcuni sostantivi della quarta declinazione sono adoperati solo all’ablativo singolare• ductu = sotto ls guida• hortatu = per esortazione• iussu = per ordine, per comando• natu = per nascita• rogatu = a richiesta5) Anche il termine Iesus appartiene alla IV declinazione, ma si declina in modo del tutto diverso: Iesus (nominativo) - Iesum (accusativo) - Iesu ( tutti gli altri casi)Misera est custodia magni census = La custodia di un grande possedimento è affannosaCensus, -us = possedimento, avere

Neque semper arcum tendit Apollo = Apollo non tende sempre l’arco (anche chi è più resistente ha bisogno, ogni tanto di riposarsi)

Arcus, -us = arco

In portu naufragium facere = naufragare nel porto

Portus,-us = il porto

Domi leones, foris volpe = In casa come leoni e fuori (timidi e prudenti) come volpi

Domi: genitivo locativo