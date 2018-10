Latino - Complementi

Complementi di luogo

Complemento di stato in luogo

in+ablativo

Complemento di moto a luogo

Complemento di moto da luogo

Complemento di moto per luogo

per + accusativo

Complemento di mezzo

persone: per + accusativo oggetti: ablativo semplice

Complemento di modo

cum + ablativo

Complemento di causa

Complemento di compagnia

cum + ablativo

Complemento d’argomento

de + ablativo o nominativo(libri e opere)

Complemento d’agente e di causa efficiente

d’agente: a/ab + ablativo

di causa efficiente: ablativo

Complemento di materia

aggettivo corrispondente

e/ex + ablativo

Complemento di qualità

ablativo semplice (qualità fisica)

genitivo (qualità morali, peso, numero, misura)

Complemento di tempo

Complemento partitivo

Il complemento di stato in luogo si forma:Tuttavia ci sono delle eccezioni:Con i sostantivi che indicano città, piccola isola, villaggio della I e II declinazione si usa il genitivo locativo (-ae per la I declinazione e -i per la II declinazione).Con i pluralia tantum della I e II declinazione e con i sostantivi della III declinazione si usa l’ ablativo semplice.Il complemento di moto da luogo si forma in tre modi differenti in base alla situazione e al sostantivo:quando si vuole indicaresi usaquando si vuole indicaresi usaquando si ha davanti un sostantivo che indica città, piccola isola, villaggio si usa l’ accusativo semplice.Il complemento di moto da luogo si forma in quattro modi differenti in base alla situazione e al sostantivo:quando si vuole indicare la provenienza da unsi usaquando si vuole indicare la provenienza da unsi usaquando si vuole indicare la provenienza dall’si usaquando si vuole indicare la provenienza da città, piccola isola, villaggio si usa l’ablativo semplice.Il complemento di moto per luogo si forma:Il complemento di mezzo si forma:Il complemento di modo si forma:nel caso ci sia un aggettivo:Il complemento di causa si forma:più facile riconoscerlo;indica la causa impediente;usato raramente.Il complemento di compagnia si forma:Il complemento d’argomento si forma:Il complemento d’agente e di causa efficiente si formano:Il complemento di materia si forma:Il complemento di qualità si forma:Il complemento di tempo si forma:preciso momento dell’azione :(per avvenimenti militari o fasi della vita dell’uomo)durata dell’azione:Il complemento partitivo in italiano si esprime con: di, tra, fra e si utilizza per il superlativo relativo. es. È il migliore tra/fra loro.Si forma:più frequente;meno frequente.