Formazione del presente indicativo

Esempio

Presente verbo laudare

La formazione dei tempi verbali, in latino , segue delle regole che si discostano dalle regole adoperate in italiano . Per comprendere la formazione del presente in latino bisogna necessariamente considerare il paradigma verbale del verbo preso in esame . La prima voce del paradigma corrisponde alla prima persona singolare del presente indicativo, costituita dal tema del verbo con l'aggiunta del suffisso «o». La costruzione delle altre voci verbali segue la stessa regola: tema del verbo più l'aggiunta di un suffisso. Il suffisso varia per ogni persona. Prendiamo, ad esempio, in esame il verbo laudare. Il suo paradigma è: laudo-as-avi-atu-amre. La prima voce del paradigma è la prima persona singolare del presente. Per formare le altre voci del presente seguiremo le specifiche regole: la seconda persona singolare si forma dal tema del presente con l'aggiunta del suffisso «s», per la terza persona singolare si aggiunge invece il suffisso «t», per la prima persona plurale si utilizza il suffisso «mus», per la seconda persona plurale si utilizza il suffisso «tis» e, infine, per la terza persona plurale si utilizza il suffisso «nt».Prima persona singolare: laudoSeconda persona singolare: laudasTerza persona singolare: laudatPrima persona plurale: laudamusSeconda persona plurale. laudatisTerza persona plurale: laudano.