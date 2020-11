Fondamenti di grammatica latina

L'alfabeto

Le lettere latine sono 24: a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,(v),y,z

Come potete notare,però la v è scritta tra parentesi, infatti con il segno v veniva indicata sia la u vocale come in uno e sia la u semivocale (o semi consonante)come in uinum

L'alfabeto latino veniva letto così: a,be,ce,de,ef,ge,ha,i,ka,el,em,en,o,pe,qu,er,es,te,u,ics,hi,zeta

La Pronuncia

La pronuncia della lingua latina,che abbiamo noi oggi non è la stessa che parlavano gli antichi latini, o almeno non ne siamo certi,dato che non abbiamo testimonianze dirette.

il dittongo ae e oe,senza dieresi(= e(altrimenti ae ed oe)/ae e oe(sempre

le sillabe ce e ge e ci e gi= con consonante dolce/con consonante dura

la lettera h= muta/con aspirazione leggera se a inizio parola

il gruppo consonantico gn= gn/g-n(g dura + n)

il gruppo consonantico ph= f/p con successiva aspirazione

il gruppo ti= zi (o ti se porta accento, o se preceduta da s,t o x)



Leggi le seguenti parole secondo le due pronunce

Caelum

Cognosces

Poëta

Foedus

Philosophia

Totìus

Laetitia

Aër

Aetas

Bestia



Sono nati dunque due modi di pronuncia, uno originario dalla tradizione ecclesiastica e dalla lingua latina tardo-antica, e l'altra originaria dal desidero di riprodurre la pronuncia del I sec. a.C. e del I sec. d.C.La pronuncia che si studia in Italia è quella detta "scolastica" (o ecclesiastica), mentre quella di studenti di madrelingua non romanza studieranno la seconda,quella cosidetta "classica" (o restituta).Ecco le differenze:(sempre)