I composti di sum con esercitazione

Frasi da tradurre

Correzione

Il verbo sum è un verbo anomalo perché si coniuga in modo del tutto diverso da quelli che seguono la coniugazione regolareParadigma: sum, es, fui, esse1. ab-sum, ab-es, ab-fui, ab-esse = essere lontano, essere assente (ab indica allontanamento)Participio presente: absens, absentis da cui è derivato l’italiano assente2. ad-sum, ad-es, ad-fui, ad-esse = essere vicino, essere presente, assistere (ad indica vicinanza)3. de-sum, de-es, de-fui, de-esse = mancare4. in-sum, in-es, in-fui, in-esse = essere dentro (in indica ingresso)5. pos-sum, pot-es, pot-ui, pos-se = potere (la radice pot- significa potere)Quando la voce verbale del verbo esAntiquis temporibus pater familias familiae suae pareerat.se comincia per s, pot- si trasforma in pos-. In pratica, questa modifica avviene• alla 1.a persona singola e alla 3.a persona plurale del presente indicativo• a tutte le persone del congiuntivo presente• all’infinito presenteParticipio presente: potens, potentis è usato solo come aggettivo. Da questo termine è derivato l’italiano potenteesempio: pos-sum pos-sunt pos-sumus pot-est pot-ui pot-ero6. pro-sum, pro-des, pro-fui, pro-desse = giovare, essere di aiuto a qualcuno (pro indica in favore di) – regge il dativo della persone a cui si è utili, si giova.Se la voce del verbo esse inizia per vocale si inserisce la d eufonica. Questo avviene• alla 2.a, 3.a persona singolare del presente indicativo• alla 2.a persona plurale del presente indicativo• a tutte le persone dell’imperfetto• a tutte le persone del futuro• a tutte le persone del congiuntivo imperfettoesempio: prode-es prod-eram prod-ero pro-fuit pro-fueram pro-fuero7. inter-sum, inter-es, inter-fuit, inter-esse = essere in mezzo, partecipare (inter significa fra)8. ob-sum, ob-es, ob-fui, ob-esse = nuocere9. prae-sum, prae-es, prae-fuit, prae-esse = essere a capo (prae significa davanti)Participio presente: praesens, praesentis da cui l’italiano presente10. sub-sum, sub-es, sub-fuit, sub-esse = stare sotto, sottostare (sub significa sotto)1) Dominus abest, sed cito aderit2) Te rogo ut amico prosis3) Matres pueris semper adsunt ne quid illis desit4) Vir bonus et iustus est qui prodest et amicis et inimicis5) Quod nuc potes, fac ; cras fortasse non poteris6) In Catilinā inerant magna vitia7) Non deest in generoso pectus virtus.8) Non diu Romā aberimus9) In bello quod hosti prodest tibi obest10) Exercete, donec potestis, mentem corpusque , pueri.1) Il signore è lontano, ma presto sarà vicino2) Ti prego affinché tu sia di aiuto all’amico3) Le madri sono sempre vicine ai figli affinché essi non manchino di nulla4) L’uomo buono e giusto è colui che è di aiuto agli amici e ai nemici.5) Ciò che puoi fare ora, fallo; domani, forse, non potrai.6) In Catilina c’erano dei grandi difetti7) In un petto generoso non manca il valore8) Non staremo lontani da Roma a lungo9) In guerra ciò che crea vantaggio al nemico ti nuoce10) Fanciulli, finché potete, esercitate la mente ed il corpo.