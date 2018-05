Complemento di causa in latino

1) Il complemento di causa può essere espresso con• Ablativo semplice• Ob, propter + accusativoEsempi:Per mancanza di grano, gli abitanti soffrono la fame:• Inopia frumenti incolae fame laborant• Propter inopiam frumenti incolae fame laborant• Ob inopiam frumenti incolae fame laborant

2) Si adopera anche Prae + ablativo quando si tratta di causa impediente, cioè quando la causa impedisce che l’azione sia compiuta

• Prae iracundia non sum apud me = Per l’ria non sto in me

• Prae odio tuo redire non possum = A causa del tuo odio non posso ritornare

3) Se la causa è rappresentata da un sentimento (odio, paura, ecc…) si utilizza il nome all’ablativo + participio. Quest’ultimo può essere: impulsus, motus o adductus.

Amicitiam non spe mercedis adducti expetimus = (costruzione: Expetimus amicizia non adducti spe mercedi) = Desideriamo l’amicizia non per speranza di una ricompensa

4) Alcuni verbi di sentimento ed aggettivi derivati richiedono l’ablativo di causa, qualche volta preceduto dal rafforzativo de

Essi sono: soleo, gaudeo, glorior, queror….. oppure laetus, contentus, superbus, ecc…

• Dux semper querebatur de ignavia soci rum = Il comandante si lamentava sempre della mancanza di energia dei compagni

• Campani semper superbi fuerunt bonitate agrorum = I Campani andarono sempre orgogliosi della fertilità dei campi

5) Da non confondere causa/gratia + genitivo che non introduce un complement di causa, ma di fine

Hoc hereditatis causa facit = Egli fa ciò per eredità

Frasi da tradurre

Correzione

1) Magister discipulum laudat propter eius diligentiam2) Romani laborant ob inopiam frumenti3) Prae lacrimis scribere non possum4) Ob magnam victoriam contra Gallos Caesar triumphum celebravit1) Il maestro loda l’allievo per la sua diligenza2) I Romani soffrono per la carenza di grano3) Non posso scrivere a causa delle lacrime4) Cesare celebro il trionfo a causa della grande vittoria sui Galli