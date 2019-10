Frasi e analisi logica latino

Analisi grammaticale e costrutto frase

Analisi

Hannibal(1) nocte(2) intempesta(3) equitibus(5) imperavit(4) ut(10), in(7) multas(8) turmas(9) segregati(6), sine(12) intermissione(13) circa(14) castra(15) hostium(16) se(12) ostentarent(11).Annibale a notte fonda ordinò ai cavalieri, suddivisi in molte schiere, di mettersi in mostra senza interruzioni intorno l'accampamento dei nemici.Hannibal=Da Hannibal, -is; sost. m. III decl. nominativo sing. imparisillabo.Nocte=Da nox, noctis; sost. f. III decl. ablativo sing. femm.Intempesta=Da intempestus,-a,-um; agg. I classe ablativo singolare femm.Equitibus=Da eques,equitis; sost. m. III decl. maschile plurale dativo, imparisillabo.Imperavit=Da impero,-as,-avi,-atum,-are; verbo transitivo I coniugazione; indicativo perfetto III persona sing. attivo; imperavi, imperavisti, imperavit, imperavimus, imperavistis, imperaverunt.Ut=congiunzione (+congiuntivo) [si riferisce a ostentarent].In=preoposizione (+accusativo) [si riferisce a multas].Multas=Da multa,-ae; sost. femm. I declinazione plurale accusativo.Turmas=Da turma,-ae; sost. femm. I declinazione accusativo plurale.Segregati=Da segrego,-as,-avi,-atum,-are; verbo transitivo I coniugazione; participio perfetto passivo maschile plurale nominativo. Segregatus,-a,-um.Sine=avverbio.Intermissione=Da intermissio, intermissionis; sost. femm. III decl. ablativo singolare imparisillabo.Circa=avverbio.Castra=Da castra,-ae; sost. femm. I declinazione nominativo singolare.Hostium=Da hostis, hostis; sost. maschile e femminile III declinazione genitivo plurale, parisillabo.Se=avverbio.Ostentarent=Da ostento,-as,-avi,-atum,-are; verbo transitivo I coniugazione; congiuntivo imperfetto III persona plurale, attivo. Ostentarem, onstentares, onstentaret, ostentaremus, ostentaretis, ostentarent.