Aggettivi della prima classe in latino

Gli aggettivi della 1.a classe

In latino, gli aggettivi si dividono in gruppi: 1.a classe e 2.a classeGli aggettivi della 1.a classe al femminile seguono la 1.a declinazione e al maschile e al neutro seguono la 2.a.Posso avere tre uscite:1) -us, -a, -um es.: alb-us, alb-a, alb-um2) -er, -era, -erum es.: miser, mis-era, mis-erum (la -e- che precede la -r si mantiene; sipotrebbe anche dire che i nominativo singolare maschile serve da radice a tutti gli altri casi3) -er –ra, -rum es.: sacer, sac-ra, sac-rum (la -e- che precede la -r scompare)

La prima uscita è per il maschile, la seconda è per il femminile, la terza è per il neutro



1) Esempio di declinazione di un aggettivo della 1.a classe uscente in -us, -a, -um. (come modello si può prendere “rosa” per il femminile”, “lupus” per il maschile e “templum” per il neutro)



Maschile Femminile Neutrosing. plurale sing. plurale sing. pluraleNominativo alb-us alb-i alb-a alb-ae alb-um alb-aGenitivo alb-i alb-orum alb-ae alb-arum alb-i alb-orumDativo alb-o alb-is alb-ae alb-is alb-o alb-isAccusativo alb-um alb-os alb-am alb-as alb-um alb-aVocativo alb-e alb-i alb-a alb-ae alb-um alb-aAblativo alb-o alb-i alb-a alb-is alb-o alb-is

2) Esempio di declinazione di un aggettivo della 1.aclasse uscente in -er, -era, -erum

Maschile Femminile Neutro

singolare plurale singolare plurale singolare plurale

Nominativo miser/miser-i miser-a/miser-ae miser-um/miser-a

Genitivo miser-i/miser-orum miser-ae/miser-arum miser-i/miser-orum

Dativo miser-o/miser-is miser-ae/miser-is miser-o/miser-is

Accusativo miser-um/miser-os miser-am/miser-as miser-um/miser-a

Vocativo miser-e/miser-i miser-a miser-ae miser-um/miser-a

Ablativo miser-o/miser-i miser-a/miser-is miser-o miser-is

3) Esempio di declinazione di un aggettivo della 1.a classe uscente in -er, -ra, -rum (come modello si può prendere il sostantivo “ liber”

Maschile Femminile Neutro

sing./plurale sing./plurale sing./plurale

Nominativo sacer/sacr-i sacr-a/sacr-ae sacr-um/sacr-a

Genitivo sacr-i/sacr-orum sacr-ae/sacr-arum sacr-i/sacr-orum

Dativo sacr-o/sacr-is sacr-ae/sacr-is sacr-o/sacr-is

Accusativo sacr-um/sacr-os sacr-am s/acr-as sacr-um/sac-a

Vocativo sacer/sacr-i sacr-a/sacr-ae sacr-um/sacr-a

Ablativo sacr-o/sacr-i sacr-a/sacr-is sacr-o/sacr-is

Concordanza

Particolarità

Sostantivazione dell’aggettivo

L’aggettivo concorda sempre in genere ed in numero col nome a cui si riferisce. Per questo motivo, può succedere che l’aggettivo ed il nome seguano declinazioni diverse, in funzione del genere del nome, dato che l’aggettivo può seguire la 1,.a o la 2.a declinazioneil poeta famoso = poeta claruspoeta,-ae: maschile 1.a declinazioneclarus: dovendo concordare con un sostantivo maschile segue la 2.a declinazioneAlcuni aggettivi escono in –ius al genitivo singolare e in –i al dativo singolare:totus, tota, totum tuttoalius, alia, alium altro (fra molti)alter, altera, alterum altro (fra due)nullus, nulla, nullum nessunoneuter, neutra, neutrum nessuno dei dueunus, una, unum uno soloullus, ulla, ullum alcuno nel senso di nessunonullus, nulla, nullum nessunosolus, sola, solum solouter, utra, utrum quale dei due?Spesso l’aggettivo neutro acquista il valore di un aggettivo sostantivato, usato tuttavia solo nei casi diretti (nominativo, accusativo e vocativo) perché negli altri casi si creerebbe confusionebonus, bona bonum > bonum = il benemalus, mala, malum > malum = il malepulcher, pulcra, pulchrum > pulcrum = il belloverus, vera, verum > la veritàbonus, bona, bonum > bonum = le cose buone, gli averi